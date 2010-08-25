  1. استانها
  2. خوزستان
۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۲۶

در سه سال متولی/

اوراق مشارکت برای شبکه فاضلاب خوزستان منتشر می شود

اوراق مشارکت برای شبکه فاضلاب خوزستان منتشر می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: در سه سال متوالی 9 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به منظور توسعه شبکه های فاضلاب در شهرهای استان خوزستان به فروش می رسد.

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: بر اساس مصوبه شورای راهبردی توسعه خوزستان که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، این میزان اوراق مشارکت با مجوز شورای عالی اقتصاد و همچنین بانک مرکزی به فروش می رسد.

وی اذعان داشت: این میزان اوراق مشارکت برای اجرای شبکه و طرح جامع فاضلاب 16 شهر استان خوزستان توزیع می شود.
 
پویا تصریح کرد: اولین مبلغ این اوراق سه هزار میلیارد ریال است که در نیمه نخست امسال توزیع می شود. این اوراق که توسط بانک مرکزی ایران تضمین شده است، در مدت سه سال با مجوز شورای عالی اقتصاد و سالانه به میزان سه هزار میلیارد ریال برای شبکه‌های فاضلاب استان خوزستان توزیع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان توضیح داد: بر اساس قانون بودجه سال 89 کل کشور، به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، مبلغ 10 تریلیون ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر کنند.
 
 
کد مطلب 1139905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها