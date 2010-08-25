اوراق مشارکت برای شبکه فاضلاب خوزستان منتشر می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: بر اساس مصوبه شورای راهبردی توسعه خوزستان که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود، این میزان اوراق مشارکت با مجوز شورای عالی اقتصاد و همچنین بانک مرکزی به فروش می رسد.

وی اذعان داشت: این میزان اوراق مشارکت برای اجرای شبکه و طرح جامع فاضلاب 16 شهر استان خوزستان توزیع می شود.



پویا تصریح کرد: اولین مبلغ این اوراق سه هزار میلیارد ریال است که در نیمه نخست امسال توزیع می شود. این اوراق که توسط بانک مرکزی ایران تضمین شده است، در مدت سه سال با مجوز شورای عالی اقتصاد و سالانه به میزان سه هزار میلیارد ریال برای شبکه‌های فاضلاب استان خوزستان توزیع خواهد شد.



مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان توضیح داد: بر اساس قانون بودجه سال 89 کل کشور، به شرکت های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می شود به پیشنهاد وزارت نیرو و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، مبلغ 10 تریلیون ریال اوراق مشارکت ریالی برای تکمیل طرح های نیمه تمام آب و فاضلاب منتشر کنند.



