اعتبارات مصوبات سفر دولت به فنی و حرفه ای خوزستان پرداخت نشد

عبدالرحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز درباره اجرای مصوبات دور دوم و سوم سفر ریاست جمهوری به استان اظهار داشت: تاکنون اعتباری برای اجرای این مصوبات به ما داده نشده است.

قلاوند عنوان کرد: مصوبات دور دوم شامل تجهیز مراکز، ارتقای مهارت شهرستانهای اهواز و آبادان، تجهیز کارگاه‌های تخصصی صنعت ساختمان و احداث و تجهیز ساختمان هفت مرکز فنی و حرفه‌ای و یک کارگاه روستایی بوده است.



وی افزود: قرار شد این مصوبات در سالهای 88 و 89 اجرایی شوند که در سال 88 اعتباری به این منظور تخصیص نیافت اما در سال جاری حدود 50 درصد اعتبار مورد نیاز مصوبات دور دوم مصوب شد و اختصاص یافت.



مدیرکل فنی و حرفه‌ای خوزستان با بیان اینکه با تخصیص اعتبارات، اجرای همه مصوبات دور دوم را در سال جاری آغاز می‌کنیم، خاطرنشان کرد: در دور سوم هم مصوباتی در زمینه تجهیز مراکز داشتیم که محل تامین اعتبار آنها ملی است و این امر با توجه به عدم تخصیص اعتبار هنوز اجرایی نشده‌اند.



قلاوند همچنین گفت: خوزستانی ها از آموزشهای مهارتی که در منازل شخصی و سایر اماکن غیرمجاز که خلاف مقررات است، برگزار می شود خودداری کنند.



وی افزود: با توجه به گزارشات رسیده، عده ای افراد سودجو اقدام به آموزشهای مهارتی در منازل شخصی و سایر اماکن غیرمجاز می کنند، از آنجایی که چنین آموزشهایی خلاف مقررات است و باعث ایجاد مفسده می شود از عموم شهروندان و والدین تقاضا می شود از مراجعه یا فرستادن فرزندان خود به چنین اماکنی برای کسب مهارت اجتناب کنند و برای فراگیری آموزشهای مهارتی استاندارد به مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا آموزشگاه های آزاد دارای مجوز معتبر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کنند.