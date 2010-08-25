ارکسترسمفونیک تهران آثار آهنگسازان ایرانی را اجرا کند

شاهین فرهت ضمن بیان این مطلب درخصوص کم و کیف اجرای آثار آهنگسازان ایرانی توسط ارکستر سمفونیک تهران گفت: دعوت از رهبران مهمان برای اداره ارکسترسمفونیک تهران تجربه خوبی بود و سطح کیفی و صدادهی ارکستر نسبت به گذشته بالا رفته است اما نکته ای که نباید فراموش کرد اجرای آثار آهنگسازان ایرانی توسط ارکستر سمفونیک است که متاسفانه اجرای این آثار در رپرتوار ارکستر سمفونیک بسیار اندک است.

وی در ادامه افزود : تاریخ موسیقی ایران سرشار از منابع غنی است که می توان از لابلای این گنجینه می توان آثار خوب سمفونیک آهنگسازان ایرانی را پیدا کرد و این آثار را برای علاقمندان به آثار سمفونیک اجرا کرد. من در طول سالها فعالیت خود شاهد بروز و ظهور استعدادهای جوان بوده ام و معتقدم که آثار سمفونیک هر یک از آنها قابلیت اجرا در ارکستر سمفونیک را دارند ولی متاسفانه توجهی به این آثار نمی شود و شاهد هستیم که رهبران مهمان معمولا آثار آهنگسازان موسیقی کلاسیک را اجرا می کنند.

این آهنگساز در ادامه صحبتهای خود تشکیل مجدد ارکستر موسیقی ملی را ضروری دانست و گفت : تعطیلی ارکستر موسیقی ملی پیکره موسیقی ایران را دچار لطمه کرده است و آثار قدیمی موسیقی ایرانی جایی در رپرتوارهای گروههای موسیقی ندارد چرا که این آثار تنها در ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی معنا پیدا می کرد البته قبول دارم که ارکستر ملی ضعف رپرتوار داشت اما وجود این ارکستر به هر شکل ضروری است به همین دلیل مسئولان باید این ارکستر را از بلا تکلیفی بیرون آورند .