به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سه‌شنبه شب و در حاشیه مراسم انتخاب و معرفی برترین‌های اخلاق نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ضمن اعلام این ملطب گفت: به احترام کریم باقری که در این 10 سال در کنارش بازی کردم و امروز در پرسپولیس با همدیگر همکاری داریم، به این مراسم آمدم.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسید در این مراسم مسئولان قصد داشتند شما و کفاشیان را آشتی بدهند؟ افزود: من خبری از این مسئله ندارم و باز هم تاکید می‌کنم به احترام کریم باقری و تمام کسانیکه اخلاق را رعایت می‌کنند، در این مراسم شرکت کردم و به علت کار مهمی که دارم باید زودتر مراسم را ترک می‌کردم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه اگر اختلافی با مسئولان داشت، پایش را در این مراسم نمی‌گذاشت، در ادامه از خبرنگاران خواست دیگر در خصوص این مسئله از وی سوالی نپرسند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا رعایت اخلاق در فوتبال نسبت به گذشته چه تغییری کرده؟، اظهار داشت: مطمئنا اخلاق مداری در فوتبال کمتر شده و خیلی از مسائل در آن دخیل است که بهتر است کارشناسان امر در مورد آن نظر بدهند نه من.

دایی در این مورد اضافه کرد: تیم من جزو با اخلاق‌‍ترین تیم‌هاست و خودم هم سعی کردم بازیکنانی را انتخاب کنم که هم از نظر فنی و هم از نظر اخلاقی در سطح بالایی قرار داشته باشند. ضمن اینکه همیشه سعی دارم خودم اخلاق را رعایت کرده و اگر می‌خواهم جامعه ورزش و فوتبال روز به روز به سوی مسائل اخلاقی برود باید به خودمان احترام گذاشته و این موضوع را از خودمان شروع کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اخلاق جزو جدانشدنی از ورزش است، تاکید کرد: در این روزها ورزشکاران ناخواسته به الگوهایی برای جوانان تبدیل می‌شوند، به همین دلیل باید بیشتر مسائل اخلاقی را رعایت کرده تا با کوچکترین اشتباه، نسل جوان جامعه الگویی برداری منفی از آنها نداشته باشند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه تیمش بازی بسیار سختی را در اهواز برابر فولادخوزستان پیش رو دارد، افزود: برای کسب پیروزی به اهواز می‌رویم و هدفمان این است با بدست آوردن 3 امتیاز آن مسابقه حساس، به صدرنشینی خود در لیگ ادامه دهیم.

دایی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا صدرنشینی استرس دارد؟، گفت: نه هیچ استرسی ندارد اما وظیفه سنگینی روی دوش من و بازیکنان قرار گرفته است و باید در مسابقات آینده بیشتر تلاش کرده تا بتوانیم با ادامه روند رو به رشدمان، صدرجدول را حفظ کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال فولادخوزستان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر روز شنبه ششم شهریورماه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می‌شود.