شهنازی: حق تیم والیبال نوجوان حضور در دیدار نهایی المپیک بود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، ناصر شهنازی پس از برتری تیمش مقابل کنگو و دستیابی به عنوان پنجم المپیک نوجوانان گفت: سطح تیم ما بالاتر از بازی با تیمی چون کنگو در بازی پنجم و ششمی المپیک است. ما روی یک اتفاق به آرژانتین باختیم آنهم در یک بازی بد که شاید تا 10 سال آینده دیگر تکرار نشود.

وی با اشاره به اینکه از نتایج تیم والیبال نوجوانان ایران در المپیک سنگاپور شوکه شده است، افزود: ما بدون شناخت از آرژانتین به میدان رفتیم اما در دیدارهای بعد آنالیز خوبی داشتیم و بازی مان نظم و ترتیب گرفت و شما دیدید که عملکرد خوبی هم به نمایش گذاشتیم.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران خاطرنشان کرد: کنگو تیم بدی نبود اما ما در بازی با این تیم می خواستیم حقانیت خود را نشان دهیم و ثابت کنیم که می توانستیم در جمع تیم‌های برتر مسابقات والیبال المپیک قرار گیریم.

شهنازی با انتقاد از نحوه برگزاری مسابقات والیبال المپیک نوجوانان گفت: اگر این مسابقات دوره‌ای برگزار می شد، ما حتما مدال می گرفتیم. تیم‌های گروه B (کوبا، آرژانتین و ایران) همه به راحتی تیم‌های گروه مقابل (صربستان، روسیه و کنگو) را شکست دادند، این نشان می دهد قدرت تیم‌های گروه ما بسیار بیشتر بوده است. برگزاری مسابقات بصورت دوره‌ای باعث می شد رقابت‌ها نزدیک‌تر و جذاب‌تر شود و تیمی که استحقاق دستیابی به مدال را داشت روی سکو برود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات شانس هم خیلی دخیل بود. شاید اگر ما در گروه مقابل بودیم فردا دیدار فینال را با کوبا برگزار می کردیم. من اعتقاد دارم فینال باید بین ایران و کوبا برگزار می شد. تیم من مستحق حضور در فینال بود.

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران در خصوص دیدار فینال المپیک سنگاپور نیز گفت: آرژانتین تیم تر از کوباست اما کوبا یک بازیکن جهانی به نام لئون دارد که می تواند نتیجه بازی را یک تنه تغییر دهد. با این شرایط نمی توان دیدار فینال را پیش بینی کرد و با اطمینان خاطر گفت که کدام تیم پیروز می شود.

وی در مقایسه والیبال آسیا با آمریکای جنوبی نیز گفت: ما در رده سنی پایه حرف‌های زیادی برای گفتن داریم اما در رده سنی بزرگسالان آمریکای جنوبی خیلی از آسیا جلوتر است.

شهنازی در خاتمه تصریح کرد: ما خیلی زودتر از شروع مسابقات به سنگاپور آمدیم و 15 روز از شرایط مسابقه دور بودیم. متاسفانه تیم‌های ایرانی هر زمان که زودتر از زمان آغاز مسابقات در محل برگزاری رقابت‌ها حاضر می شوند، نتیجه عکس می گیرند. همین دور بودن از شرایط مسابقه برای ما دردسرساز شد و باعث شد شروعی ناامیدکننده مقابل آرژانتین داشته باشیم.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه در سنگاپور به پایان می‎رسد.