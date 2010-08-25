تهران خون نیاز دارد

دکتر حسن ابوالقاسمی در مورد وضعیت ذخیره خونی کشور در ماه مبارک رمضان به خبرنگار مهر گفت: در تهران مصرف خون خیلی زیاد است به همین دلیل در حال بررسی ابعاد و راهکارهای مختلف این موضوع هستیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی به لحاظ کمبود خون در استانهای کشور نداریم، تصریح کرد: در هفته اول ماه مبارک رمضان میزان مصرف خون در تهران دو برابر اهدا بوده است.

ابوالقاسمی افزود: خوشبختانه با ذخیره خونی بالایی به استقبال ماه رمضان رفتیم ولی میزان اهدا کمتر از مصرف است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: با توجه به مصرف بالای خون در مراکز درمانی تهران، سعی می کنیم این وضعیت را تا رسیدن به شبهای قدر کنترل کنیم چون مطمئن هستیم در شبهای قدر خون مورد نیاز تامین می شود.