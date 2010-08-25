قلک عواطف کودکان سنندجی برای تقسیم شادی ها شکوفه داد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، طی چند سال اخیر و به همت ستاد دیه کشور در استانها و شهرستانهای مختلف کشور و در ایام ماه مبارک رمضان جشنی برگزار می شود که نام آن را گلریزان نهاده و تلاش بر این است که در این مراسم و جشن کمک های مردمی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد جمع آوری می شود.

روند رو به رشد حضور و کمک های مردمی و برگزاری هر چه باشکوهتر برگزار شدن جشن های گلریزان با مشارکت گسترده و جدی مردم استان کردستان طی چند سال اخیر باعث شده است تا انتظار بسیاری از کودکان برای حضور پدر در خانواده به سرآید و با دستان خیر مردم شادی به میان خانواده های زندانیان جرائم غیرعمد باز گردد.

هر چند عمر برگزاری جشنهای گلریزان با این سبک و سیاق امروزی در کشور به یک دهه نیز نمی رسد ولی امروز مشارکت و حضور چهره های مختلف برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به جایی رسیده که همه اقشار جامعه سعی می کنند در این برنامه مشارکت نموده و هر کس به اندازه توان خود برای حمایت از افراد نیازمند و بی بضاعت همکاری و کمک نماید.

شب گذشته سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی فجر سنندج میزبان برگزاری جشن گلریزان بود و بر خلاف تمامی برنامه های گذشته برای حضور در این جلسه از تمامی حاضران دعوت نشده بود و بخش زیادی از مردم حاضر در سالن خود بنا به میل شخصی راهی این مجلس شده تا بتوانند قدمی هر چند کوچک و به اندازه توان مالی خود برای حمایت از افراد زندانی بردارند.

زمان آغاز برنامه 17 و 30 دقیقه اعلام شده که نیم ساعتی قبل از ساعت اعلام شده، ورود اقشار مختلف مردم به سالن شروع شد و هر لحظه بر خیل جمعیت افزوده می شود و البته حضور کودکان سنندجی نیز در این جشن که با پدر و مادر خود همراه شده بودند، اولین نکته ای بود که بیش از هر چیز دیگری به چشم می آمد.

در مراسم شب گذشته و بر خلاف جلسات و مراسم های دیگر در استان کردستان ردیف های اول و دوم تنها در اختیار مسئولان و مدیران قرار نداشت، افراد خیر و نیکوکار و هنرمندان برجسته و صاحب نام استان هم در ردیف های اولیه جا گرفته بودند و مدیران هم این بار و تنها به عنوان یک شرکت کننده در لابلای جمعیت در سالن قرار داشتند.

خیل جمعیت به جایی رسید که اضافه کردن صندلی های پلاستیکی هم کار به جایی نبرد و در نهایت عده ای هم مجبور شدند سرپا و ایستاده مراسم را به نظاره بنشینند.

از روحانی و طلبه، اصناف و بازاریها، نقاش و خطاط، دانش آموز و دانشجو، مدیر و کارمند، فرهنگی و نطامی همه و همه در سالن مجتمع فرهنگی فجر نشسته بودند تا شادی خود را با دیگرانی که به آنها نیاز دارند، تقسیم نمایند.

یکی دیگر از ویژگی های برنامه دیشب در مقایسه با سالهای گذشته در استان کردستان، استقرار سه شعبه از بانک ملت برای جمع آوری کمک های مردم حاضر در سالن بود.

در لابلای جمعیت هم خانواده های زندانیان که امروز در این مراسم شرکت کرده و در انتظار کمک های مردم خیر و نوع دوست استان بودند نیز به چشم می خورد.

برنامه با نیم ساعتی تاخیر هم آغاز شد و در ابتدا رئیس کل دادگستری استان کردستان به ارائه گزارشی از روند آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و سیاست های دستگاه قضایی در راستای کاهش جمعیت کیفری و حمایت از خانواده های زندانی پرداخت.

تاکنون 30 هزار زندانی توسط ستاد دیه آزاد شده اند

درادامه جلسه نوبت به سخنرانی نائب رئیس ستاد دیه کشور رسید تا وی نیز خبر از آزادسازی 30 هزار زندانی جرائم غیرعمد از ابتدای راه اندازی ستاد دیه کشور تا امروز را بدهد.

سومین برنامه مربوط به اجرای یک قطعه موسیقی توسط کمال قادری از هنرمندان سنندجی بود و سپس شاهرخ اورامی هم به خواندن یک قطعه شعر پرداخت.

پخش گزارشی از زندانیان جرائم غیرعمد و درخواست کمک از سوی خانواده و فرزندان آنها اشک همه حاضرین را درآورد و برای لحظاتی همه حضار را تحت تاثیر قرار داد.

در ادامه برنامه های مختلف دیگری هم برگزار شد و جمعی از کودکان سنندجی هم قلک های خود را شکستند تا شادی خود را هم سن و سالان خود تقسیم کنند.

مراسم قبل از اذان مغرب به پایان رسید و عده ای خوشحال و مسرور و به همراه پدر خود راهی منزل شدند و مردم نوع دوست کردستانی هم بار دیگر حضور و مشارکت خود را در برنامه های خداپسندانه به نمایش گذاشتند.