اسلحه های غیر مجاز همچنان خوزستانی ها را می کشند

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، از زمانی که آمریکا خاک کشور عراق را به اشغال خود درآورده است ورود سلاح به استان خوزستان به دلیل داشتن مرز مشترک بسیار طولانی با خاک این کشور به شدت افزایش یافته است.

تثبیت حضور اشغالگران و تسلط آنها بر شریان های امنیتی عراق، فقدان نظام سیاسی مقتدر ، ضعیف بودن نیروهای امنیتی و ارتش این کشور و به خصوص عدم کنترل مناسب مرزها از سوی این کشور دلایلی هستند که باعث افزایش ورود سلاح غیر مجاز به استان خوزستان در چند سال اخیر شده و با وجود اینکه مرز توسط مرزداران کشور به شدت مراقبت و کنترل می شود و در سالهای اخیر بر شدت این مراقب و کنترل افزوده شده ولی در اختیار داشتن اسلحه به خصوص سلاح غیرمجاز بین مردم استان خوزستان به شدت در حال افزایش است.



همچنین بافت قبیله ای دراستان خوزستان باعث شده استفاده از سلاح با کوچکترین درگیری و عصبانیتی به یک درگیری بزرگ تبدیل شود که در این خصوص می توان به درگیریهای فراوانی حداقل در یک ماه اخیر اشاره کرد.



برشمردن تعداد و دفعات این قبیل حوادث در استان خوزستان به علت بافت طایفه ای همه شهرهای آن بسیار ساده است به همین دلیل این موضوع اهمیت مقابله با قاچاق اسلحه به این استان و برخورد با کسانیکه این قبیل سلاح غیرمجاز را نزد خود نگه می دارند را صد چندان می کند؛ چرا که در سالهای اخیر مشاهده شده با وجود اینکه نزاعهای دسته جمعی و طایفه ای در استان خوزستان به شدت کاهش یافته ولی تلفات ناشی از نزاعها و درگیریها به علت ورود اسلحه به درگیریها بیشتر شده و برخلاف گذشته که معمولا نزاعها با مجروحیت یا حداکثر کشته شدن تعداد بسیار کمی همراهی می شد، آسیبهای درگیریها جدی تر شده و آمار کشته ها افزایش یافته است.



افزایش سلاح نزد مردم در خوزستان اما موضوع تازه ای نیست چرا که بیش از این اغلب کارشناسان منطقه و حتی دادگستری استان خوزستان نسبت به آن هشدار داده بودند ولی یک عزم جدی برای جمع آوری سلاح نزد مردم هیچگاه در استان دیده نشده است و این در حالی است که علاوه بر درگیری ها، استفاده از سلاح در مراسم های شادی و عزا نیز از باروهای غلط رایج در شهرهای استان خوزستان است.



در برخی موارد شدت استفاده از سلاح به خصوص در مناطق حاشیه نشین اهواز در مراسم شادی و عزا به گونه ای که یک تازه وارد در صورتی که از شرایط منطقه بی خبر باشد و این صداهای ناهنجار را بشنود به یقین خواهد رسید که جنگی شدید در این منطقه رخ داده است.



استفاده از نوعی اسلحه دست ساز





استفاده از نوعی اسلحه که به اسلحه دست ساز در اهواز شهرت دارد نیز بسیار نگران کننده است چرا که این اسلحه به علت عدم رعایت استانداردهای اسلحه سازی و خطرات بی شمار آن برای فرد استفاده کننده و کسانیکه در کنار وی حضور دارند، چنان صدای دلخراشی دارد که بیشتر به صدای تانک شبیه است و مردم فراوانی از مناطق اهواز از شدت صدای آن گلایه دارند.



شیشه خودرویی که در منزل شکست



یکی از اهالی ساکن در یکی از مناطق اهواز در خصوص حوادث استفاده بی رویه از اسلحه در مراسم شادی و عزا در منطقه می گوید: چندی پیش که مراسم تشیع جنازه یکی از اهالی منطقه بود به رسم عادت اقوام وی شروع به تیراندازی کردند. البته این تیراندازی فاصله نسبتا فراوانی با منزل ما داشت ولی من با صدای این تیراندازی ها قصد خروج از خانه و بررسی وضعیت را داشتم که متوجه شدم؛ شیشه عقب خودروی شخصیم که در منزل پارک شده بود به کلی از بین رفته و به تیکه هایی ریز تبدیل شده است.



این فرد ادامه داد: در ابتدا فکر کردم کسی از بیرون سنگی زده و شیشه را شکسته ولی وقتی داخل ماشین را بررسی کردم متوجه وجود یک گلوله در داخل خودرو شدم و مطمئن شدم که علت این کار اصابت گلوله شلیک شده در مراسم بود چرا که گلوله بسیار داغ بود و معلوم بود که تازه شلیک شده است.



وی افزود: از این حادثه هم ناراحت شدم و هم خوشحال. ناراحت از اینکه بی امنی چرا اینگونه شده که خودرویم در منزل هم از دست مزاحمان در امان نیست وخوشحال از اینکه اگر درآن موقع من یا فردی از خانواه ام در حیاط بود و این تیر به وی اصابت می کرد چه حادثه جبران ناپذیری به وقوع می پیوست.



اما در تازه ترین اظهارات مقامات دادگستری استان خوزستان درخصوص وراج استفاده از اسلحه دراستان خوزستان، بازپرس ویژه قتل شهر اهواز اعلام کرد:51 درصد قتل هایی که سال گذشته در اهواز به وقوع پیوست، به وسیله سلاح گرم صورت گرفت که چنانچه دسترسی افراد به سلاح دشوار شود، قطعاً شاهد کاهش اینگونه جرایم نخواهیم بود.



برهانی در خصوص علت بروز این حوادث گفته است: سهل الوصول بودن و دسترسی آسان به اسلحه برای مردم استان موجب شده است که برخی ها با کوچکترین عصبانیتی از اسلحه استفاده کنند که این موضوع در نزاع های دسته جمعی نمود بیشتری دارد.



وی ادامه داد: البته برخی از این قتل ها، به دلیل استفاده از سلاح در مراسم عزا و عروسی است که خوشبختانه در برخی از طوایف با توافق حاصل شده میان بزرگان، استفاده از سلاح در مراسم خاص ممنوع شده است و امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب در رسانه ها و تلاش مسئولان، این فرهنگ اشتباه ، برچیده شود.



کشف و ضبط 2746 اسلحه غیرمجاز در سال 88



همچنین سرپرست دادسرای انقلاب اهواز با اشاره به رویکرد رئیس دادگستری استان خوزستان در برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز در استان، از کشف و ضبط دو هزار و 746 قبضه اسلحه از دست یک هزار و 960 نفر متهم در سال گذشته خبر داد و گفت: اغلب این پرونده ها منجر به صدور رای شده و عده زیادی از محکومان آنها به مجازات خود رسیده اند.



فرزاد فرهادی راد حداکثر مجازات حبس برای نگهداری و استفاده از سلاح غیرمجاز را 10 سال حبس اعلام کرد و افزود: هم اکنون بیشترین مجازات برای متهمان مرتبط با سلاح غیرمجاز اعمال می شود.



وی با بیان اینکه بیش از 97 درصد واردات سلاح از مرز عراق صورت می گیرد و اغلب این اسلحه ها شکاری است، گفت: حساسیت اول دستگاه قضایی روی سلاح جنگی است که از دوران جنگ ایران و عراق به جامانده است و یا در دوران بی ثباتی کشور عراق وارد کشور شده است.



فرهادی راد افزود: تلاش دستگاه قضایی استان بر این است که تاجایی که امکان دارد سلاح را از دست مردم خارج و با اعمال مجازات های سختگیرانه قبح استفاده از آن را به جامعه برگرداند. در همین راستا سال گذشته دستورالعملی به نیروی انتظامی اعلام شد تا به افرادی که مراسم عزا و عروسی دارند در خصوص استفاده از سلاح هشدار دهد و در صورت تیراندازی در این مراسم، با صاحبان مراسم به عنوان معاون در جرم برخورد شود.



به هر حال این انتظار از دادگستری و نیروی انتظامی خوزستان می رود که علاوه بر کنترل مرزها و جلوگیری از ورود غیر قانونی سلاح به داخل استان خوستان، با اقداماتی موثر اسلحه های موجود نزد مردم که تعداد آنها بی شمار است جمع آوری شود تا این وضعیت در استان خوزستان بهبود یابد.



برای نمونه می توان برای این کار یک فراخوان عمومی اعلام کرد تا مردم بتوانند بودن هیچ گونه مجازاتی اسلحه ها خود را به مراکزی خاصی تحویل دهند که در این خصوص می توان به اعلام عفو مقام معظم رهبری مبنی بر ارائه سلاحهای غیرمجاز در اختیار مردم به مراکز جمع آوری سلاح غیر مجاز در تاریخ 22 بهمن ماه سال 1374 بدون در نظر گرفتن هیچگونه مجازاتی اشاره کرد که اکثر مردم استان خوزستان که جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشته بودند با کمال میل اقدام به تحویل سلاح خود به مراکز پیش گفته کردند و آمار سلاح غیرمجاز نزد مردم و تلفات سلاح نیز به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت.