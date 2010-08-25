ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دانشگاههایی که در ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در آنها محدود می شود گفت: بر اساس سیاستهای جدید وزرات علوم، ظرفیت پذیرش لیسانس در برخی رشته ها در دانشگاههای مادر محدود شده است و به جای آن توسعه آموزش عالی به سمت تحصیلات تکمیلی در اولویت قرار دارد.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: این محدودیت بیشتر در رشته های علوم انسانی اعمال شده و در علوم پایه و فنی و مهندسی محدودیت کمتری در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره پذیرش دانشجوی دکتری گفت: سیاست این است که ظرفیت پذیرش دکتری و ارشد به این سمت برود که به تعداد دو دانشجوی کارشناسی ارشد یک دانشجوی دکتری داشته باشیم.