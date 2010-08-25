سینمای ایران با فیلم کودک به دنیا معرفی شد/ راه برای ساخت فیلم خوب باز است

به گزارش خبرنگار مهر، قبل از ماه رمضان سیمافیلم نشست هم اندیشی با حضور 40 کارگردان شاخص سینمای کودک همچون مسعود کرامتی، فرشته طاهرپور، حمید جبلی، ایرج طهماسب، مرضیه برومند و ... برگزار کرد. خبرنگار مهر ظهر یکی از روزهای گرم تابستان در دفتر سهیل جهان بیگلری، مدیر گروه کودک سیمافیلم به بهانه این هم اندیشی درباره مشکلات سینمایی کودک، سیاست‌ها و برنامه‌های گروه کودک سیما فیلم و ... با او صحبت کرد که در زیر می‌خوانید.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: آقای بیگلری قبل از ماه رمضان تعدادی از فیلمسازان کودک را دور هم جمع کردید و درباره تولید فیلم‌های کودک با آنها صحبت کردید. هدف شما از جمع کردن فیلمسازان کودک چه بود؟ می‌خواهم بدانم گروه کودک به عنوان یک گروه مستقل در سیمافیلم چه برنامه‌ای برای تولید فیلم‌های کودکان و نوجوانان دارد؟

- سهیل جهان بیگلری، مدیر گروه کودک سیمافیلم: حضور دوستان در این هم اندیشی به زمانی قبل تر بر می گردد. به نظر می رسد عرصه کودک و نوجوان خیلی جدی گرفته نشده و بیشتر به آمار و ارقام پرداخت شده است. در واقع به آینده این سینما و برنامه ها توجه نشده است. وقتی ما صحبت از سینمای کودک می کنیم بیش از 7-8 تا کار در اذهان باقی نمانده، در حالی که می توان گفت جهانی شدن سینمای ایران و اعتباراتی که برای سینمای ایران کسب شده مدیون دست‌اندرکاران عرصه سینمای کودک و نوجوان است. یعنی سینمای کودک و نوجوان سینمای ایران را به دنیا معرفی کرده است.

سینمای کودک به نظر می آید که از این منظر مظلوم واقع شده و در سیاست گذاری های مدیران هم مغفول مانده است. به همین دلیل ما فیلم سازان دوره گذشته و پیشکسوتان این سینما را جمع کردیم تا تجربیات‌شان را به نسل آینده منتقل کنند. ما یک وقفه 10 تا 15 ساله در سینمای کودک داریم و می توان گفت که در این دوره یا اصلاً اتفاقی نیفتاد و یا به ندرت کارهایی به همت فیلمسازان علاقمند انجام گرفت. برای سینمای کودک و نوجوان در این سال‌ها نیرو تربیت نکردیم و یک فضای خالی داریم.

من با توجه به تعلقی که دارم، نوع ارتباطی که با برخی دوستان در سالهای گذشته داشتم و در حدود 25 سالی است که در سینما کار می کنم همیشه با دوستانی که در رأس سیاستگذاری هستند فرقی نمی کند چه معاونت سینما یا مدیر شبکه و ... باشد صحبت کردم که باید جدی به این عرصه توجه کنیم. وقتی شما می گویید فیلم برای کودک و نوجوان است یعنی این کودک و نوجوان به همراه خانواده شان برای دیدن فیلم می‌روند و این مسئله نشان می‌دهد که این نوع فیلم‌ها تماشاچی دارد.

با توجه به اینکه کشور ما جوان است، ولی به این مسئله توجه نشده و در دوره های گذشته با دوستانی که صحبت می کردم و مسئولیت های بالایی هم داشتند همیشه بحثم این بود که ما باید جایی را داشته باشیم که به سینمای کودک و نوجوان توجه کرده و برای آن فکر کند. وقتی شما یک واحد، یک گروه و خانه داشته باشید که بتواند به کودکان و نوجوانان و به ساخت فیلم برای این گروه فکر کند و از شروعش نیروی انسانی تربیت کند و این نیروی انسانی تجربه کسب کند، تخصص پیدا کند و بعد کارهای مفیدی انجام دهد، مسلماً خروجی مناسبی هم خواهد داشت.

*پس به نظر شما باید مکانی وجود داشته باشد تا فیلمسازان سینمای کودک و نوجوان دور هم جمع شوند؟

- بله، در یک مکان مناسب دوستان این عرصه می‌توانند جمع شوند و تبادل اطلاعات کنند و این می تواند به حیات این سینما کمک کند. اما این مسئله متأسفانه به هر دلیلی اتفاق نیفتاده است.

من پیشنهادی به دوستان فیلمساز کودک و نوجوان و به آقای اسلامی مهر، رئیس مرکز سیمافیلم کردم که او هم خوشبختانه پذیرفت تا گروه کودک و نوجوان در سیمافیلم مستقل شود. این استقلال باعث می‌شود کارهای تخصصی و عمیقی را با سینماگران کودک و نوجوان داشته باشیم.

*حدود یک سال است که گروه کودک و نوجوان راه اندازی شده است. در این مدت چه اقداماتی انجام دادید؟

- در این مدت توانستیم هم به فیلمنامه، تولید و پخش برسیم. فکر می‌کنم تعدادی از فیلم‌ها به جشنواره فیلم کودک همدان هم برسند.

* کار آقای مهرجویی می‌رسد؟

- کار آقای مهرجویی کمی طول کشیده است، چون به دنبال لوکیشن و فضا هستند. کار آقای طالبی تقریبا تمام شده و موسیقی آن ساخته می‌شود. کار آقای کرامتی هم به پایان رسید و در حال حاضر مراحل صداگذاری و میکس را سپری می‌کند. تصویربرداری فیلم سامان استراکی هم به تازگی به پایان رسید.

*فکر می کنید چند اثر در جشنواره داشته باشید؟

- فکر می کنم حداقل سه تا چهار کار داشته باشیم. این جشنواره باید به دنبال کارهای خوب باشد. برخی دوستان پرسیدند که چرا زودتر از این دست اندرکاران سینمای کودک را دعوت نکردیم. وقتی ما کار را شروع کنیم و دوستان ببینند اتفاقی در سینمای کودک افتاده و قرار است استمرار داشته باشد، جذب می‌شوند. امیدوارم این مسئله استمرار داشته باشد و متکی به شخص من نباشد. ما سعی می کنیم کار را برای فیلمسازان آسان تر کنیم تا به سرانجام برسد.

هدف سازمان صدا و سیما تولید تله فیلمهای کودک و نوجوان است .سعی ما این است که بهترین فیلمسازان را انتخاب کنیم. به هر حال راه برای ساخت فیلم خوب باز است. برگزاری چنین هم اندیشی هایی هم کمک می کند ارتباط و تبادل نظر اتفاق بیفتد و نیرویی به دوستان می دهد تا حیات مجدد سینمای کودک اتفاق بیفتد. مسلماً آنها دلگرم می شوند. برگزاری چنین هم اندیشی هایی هم کمک می کند ارتباط و تبادل نظر اتفاق بیفتد و نیرویی به دوستان می دهد تا حیات مجدد سینمای کودک اتفاق بیفتد. مسلماً آنها دلگرم می شوند.

* فکر می کنید سیما فیلم بتواند خانه ای برای تولید فیلمهای سینمایی کودک باشد؟

- یک زمانی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری این طرح را داشتم که اگر شهرداری بتواند خانه کودک و نوجوان تأسیس کند خیلی می تواند به شهر و فضای شهر کمک کند. به نظرم کار برای کودک و نوجوان فقط ساخت فیلم نیست، بلکه ما مجموعه ای از کارهای فرهنگی را نیاز داریم که یک قسمت آن به فیلم، تئاتر و ... تبدیل می شود. این اتفاق باید بیفتد. هدف سازمان صدا و سیما تولید تله فیلمهای کودک و نوجوان است و سعی ما این است که بهترین فیلمسازان را انتخاب کنیم. به هر حال راه برای ساخت فیلم خوب باز است.

* تولید کارهای عروسکی و انیمیشن را هم در نظر دارید یا فقط فیلم سینمایی؟

- از آنجایی که تولید انیمیشن در اختیار موسسه صبا است سعی می کنیم به آن ورود پیدا نکنیم. البته در صحبتی که با مدیریت صبا داشتیم قرار شد کارهای مشترک تولید کنیم، اما درباره کارهای عروسکی سیما فیلم می تواند ورود پیدا کند. سفارشاتی هم در این باره داده ایم، اما طرح های ارائه شده هنوز به نتیجه مشخص نرسیده است، اما علاقمندیم که در این عرصه کارهای خوبی را شروع کنیم.

* شما در بخشی از صحبت‌تان ازعدم تربیت نیروی انسانی اظهار تأسف کردید. آیا سیما فیلم کارگاههای آموزشی برای فیلم نامه نویسی و ... برگزار می‌کند تا نیروهای مستعد را آموزش دهد؟

- در کشور ما خوشبختانه تربیت نیرو الی ماشاء ا... انجام می شود. از مراکز خصوصی گرفته تا دانشگاه دولتی ، آزاد و صدا و سیما. ما خیلی نمی توانیم اداری رفتار کنیم. متأسفانه در کشور ما این مسئله خیلی اتفاق می افتد و سعی می کنیم نیروهای هنری را به شکل اداری تربیت کنیم. به نظر می آید ما هنوز نتایج خوبی از این مسئله نداشتیم، اما امیدواریم که این اتفاق بیفتد و جوانانی که می خواهند در این عرصه کار کنند آثار خوبی از خود به جای بگذارند.

* تولیدات شما در قالب تله فیلم ساخته می شود.چند درصد از تولیدات شما قراراست کپی 35 منتقل و سینمایی شود و چند درصد از شبکه های مختلف پخش شود؟

- نظر رئیس سازمان صدا و سیما این است که ما تله فیلم برای تامین شبکه‌های سازمان صدا و سیما باید بسازیم. اگر تله فیلمی ساختیم و خوب بود تبدیل به 35 می‌شود. مسلماً جشنواره هم از آن استقبال می‌کند. نمی‌توانم در حال حاضر درصدی بگویم.

البته ما برای تلویزیون فیلم می سازیم. اگر استاندارد و کیفیت بالا باشد تبدیل به 35 می شود و دریغ نخواهیم کرد که راهی جشنواره نشود.

حداقل 30 تله فیلم کودک را برای تولید سالانه در نظر گرفتیم که بستگی به فیلمنامه خوب دارد * شبکه دو به عنوان شبکه کودک معرفی شده است، اما هنوز به صورت جدی شکل یک شبکه کودک را ندارد. آیا قصد دارید برای این شبکه فیلم های سینمایی کودک تهیه کنید؟

- تله فیلم‌های سیمافیلم ازشبکه‌های مختلف پخش می‌شود و شبکه دو هم یکی از جاهایی است که تله فیلم پخش می‌شود.

* سیمافیلم چه سقفی برای تولید فیلم کودک در نظر گرفته است؟ و چقدر می خواهید سالانه هزینه کنید؟

- به بحث هزینه ورود پیدا نمی‌کنم. بحث ما این است که سیما فیلم باید یک تعداد فیلم تولید کند مثلا حداقل 30 تله فیلم کودک و نوجوان در طول یک سال تولید شود. اگر ببینیم فیلمنامه های بهتری داریم مطمئنا تعداد آن را افزایش می دهیم. در حال حاضر حداقل 30 تله فیلم کودک را در سال در نظر گرفتیم که بستگی به فیلمنامه خوب دارد.

*آماری از کارهای امسال می توانید ارائه دهید.

- هنوز آمار قطعی نداریم، چون در مرحله طرح، فیلم نامه و پیش تولید و .... کارهای زیادی وجود دارد.

*برای تولید فیلمهای کودک شورای مستقل دارید؟ اعضای این شورا چه کسانی هستند؟

- ما یک مرکز سینمایی تلویزیونی هستیم، به همین دلیل باید کارشناسان ما در مرحله اول باید سینمایی – تلویزیونی باشند تا بتوانیم در بحث ساختار و محتوا از کارشناسان بهره ببریم. آنجایی که لازم است حتما از کارشناسان کودک و نوجوان استفاده می کنیم.



*در زمینه بودجه مشکلی دارید؟

- بودجه مسئله جدیدی نیست و همیشه در سینما و تلویزیون محدودیتهای مالی وجود داشته، اما در نهایت حل شده است و هر دو طرف برای به دست آوردن یک دستاورد بزرگ تر از مسائل کوچک گذشته‌اند. از سوی دیگر دوستانی که با ما همکاری می‌کنند آگاه هستند که با تلویزیون کار می کنند و این رسانه سرمایه گذاری اقتصادی نمی‌کند.

*چقدر زمان می گذارید تا روی فیلمنامه ها کار شود؟

- تا حد امکان روی فیلمنامه کار می‌کنیم. همه دوستانی که در حال همکاری با ما هستند مثل آقای مهرجویی و... فیلمنامه‌ها یشان بارها و بارها توسط خودشان تغییر پیدا کرده چون مسئولیت وقتی با خود دوستان باشد بهتر کار می‌کنند. وقتی ما به دوستان فیلم ساز اعتماد می کنیم مسئولیت را با آنها تقسیم می کنیم که این باعث می شود افراد کار بهتری ارائه دهند.

*چقدر دست فیلم سازان را برای پرداخت به معضلات اجتماعی کودک و نوجوان باز می گذارید تا درگیر ممیزی ها نشوند؟

- بحث ممیزی در همه کشورها وجود دارد، حتی همان کشورهایی که خود را مهد آزادی معرفی می کنند. پس این مسئله به موقعیت سفارش دهنده بستگی دارد. بالاخره صدا و سیما برای مخاطب عام برنامه می سازد، به همین دلیل باید شرایطی را در نظر بگیرد. برای بیان مشکلات اجتماعی، مذهبی، سیاسی باید حدی را در نظر بگیرید که آن هم حد عمومی جامعه است. اگر حس کنیم فیلم سازان ما از کره دیگری آمدند خوب حرف شما درست است، اما آنها در همین کشور زندگی می کنند و بهتر از خیلی‌ها می دانند که باید چه کار کنند.

* آقای بیگلری برای فیلم‌هایی که تبدیل به 35 می‌شود برای بحث اکران آن چه اقداماتی می‌کنید؟

- حتماً سعی می‌کنیم اکران خوبی هم داشته باشد.

*روند تولید فیلم هایی که برای امسال در نظر دارید چطور پیش می‌رود؟

- همیشه امیدواریم و سعی داریم در کارهای متفاوت به این مسائل بپردازیم.

*معمولاً برای تحقیقات کمترین بودجه در نظر گرفته می‌شود. حالا که شما می‌خواهید باعث اتفاقاتی در سینمای کودک شوید در این باره چه اقداماتی انجام دادید؟

- تحقیقات مقوله ای نیست که از جای دیگر بیاوریم و اینجا به آن اهمیت دهیم. به نظرم فیلم سازی که می خواهد فیلم بسازد مطمئنا تحقیقات را انجام می دهد و اگر حس کنیم فیلمنامه ارائه شده نیاز به تحقیقات بیشتر دارد حتما این کار را خواهیم کرد. البته یکسری پروژه هایی است که حتما نیاز به تحقیقات اولیه دارد مثل کارهای مستند.

*مستند هم کار می کنید؟

- بله، در زمینه کودک و نوجوان و علمی این تصمیم را داریم. از آنجایی که گروه مناسبتهای سیما فیلم و کار پشتیبانی و تولید و تأمین برنامه سیما فیلم بر عهده من است برای پخش کارهایمان بخش نمایش بعد از ظهرهای جمعه شبکه یک را داریم و برای کارهای کودک هم می توانیم از شبکه دو استفاده کنیم و در شبکه سه یک بخش نمایشی داشتیم که سال گذشته از آن استفاده کردیم و هر جا که نیاز باشد این کار را انجام می دهیم.

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گفتگو از: فاطمه عودباشی