به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه، محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر اجرایی همایش با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیازهای همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه برای برگزاری برنامه‏ها و پانلهای تخصصی و علمی در چند سالن و برپایی نمایشگاه آثار فلسفه، کتابخانه ملی برای برگزاری همایش انتخاب شده است.

همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" با پیگیریهای چند ساله دکتر غلامرضا اعوانی، رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با موافقت سازمان یونسکو در سال جاری در ایران برگزار می‏شود. گفتنی است ایران اولین کشور آسیایی است که میزبان همایش روز جهانی فلسفه است.

همایش بین‏المللی روز جهانی فلسفه در محورهای فلسفه و فرهنگ، فلسفه و انسان آینده، فلسفه و دین، فلسفه برای کودک و نوجوان، فلسفه و تکنولوزی، فلسفه و هنر، فلسفه و معنویت، تأثیرات فلسفه اسلامی بر تفکر فلسفی دوره میانه و نسبت میان فلسفه اسلامی و اخلاق برگزار می‏شود.

فلسفه و زندگی روزمره، فرهنگ و صلح، تاریخ فلسفه، فلسفه آینده، فلسفه و قلمرو عمومی، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و سیاست، فلسفه و خانواده و کودک و نوجوان، فلسفه و تفاوت فرهنگ ها و فلسفه و اخلاق از دیگر موضوعات این همایشند.

پیش از این به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری برخی از دانشگاههای کشور، پیش‏همایشهایی در راستای همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه برگزار شده است که همایش "فلسفه و چالشهای جهان امروز" در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، "فلسفه و دین" در دانشگاه شیراز و "بزرگداشت سهروردی" در زنجان از این جمله‏اند.