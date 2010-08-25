به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی همایش بینالمللی روز جهانی فلسفه، محمد حسین ایمانی خوشخو، دبیر اجرایی همایش با اعلام این خبر گفت: با توجه به نیازهای همایش بینالمللی روز جهانی فلسفه برای برگزاری برنامهها و پانلهای تخصصی و علمی در چند سالن و برپایی نمایشگاه آثار فلسفه، کتابخانه ملی برای برگزاری همایش انتخاب شده است.
همایش بینالمللی روز جهانی فلسفه با موضوع "فلسفه؛ نظر و عمل" با پیگیریهای چند ساله دکتر غلامرضا اعوانی، رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با موافقت سازمان یونسکو در سال جاری در ایران برگزار میشود. گفتنی است ایران اولین کشور آسیایی است که میزبان همایش روز جهانی فلسفه است.
همایش بینالمللی روز جهانی فلسفه در محورهای فلسفه و فرهنگ، فلسفه و انسان آینده، فلسفه و دین، فلسفه برای کودک و نوجوان، فلسفه و تکنولوزی، فلسفه و هنر، فلسفه و معنویت، تأثیرات فلسفه اسلامی بر تفکر فلسفی دوره میانه و نسبت میان فلسفه اسلامی و اخلاق برگزار میشود.
فلسفه و زندگی روزمره، فرهنگ و صلح، تاریخ فلسفه، فلسفه آینده، فلسفه و قلمرو عمومی، فلسفه و محیط زیست، فلسفه و سیاست، فلسفه و خانواده و کودک و نوجوان، فلسفه و تفاوت فرهنگ ها و فلسفه و اخلاق از دیگر موضوعات این همایشند.
پیش از این به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و با همکاری برخی از دانشگاههای کشور، پیشهمایشهایی در راستای همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه برگزار شده است که همایش "فلسفه و چالشهای جهان امروز" در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، "فلسفه و دین" در دانشگاه شیراز و "بزرگداشت سهروردی" در زنجان از این جملهاند.
نظر شما