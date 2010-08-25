حسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کتابهای تازه در دست ترجمهاش گفت: یک دانشنامه برای نوجوانان با عنوان "افق دانش" در دست ترجمه دارم که انتشارات افق آن را چاپ میکند.
وی در توضیح بیشتر درباره این دانشنامه افزود: پس از ترجمه و تالیف دانشنامه "کلید دانش" برای انتشارات طلایی، هم اکنون در حال ترجمه این دانشنامه هستم که ناشر اصلیاش "دی کی" است و حق انتشار آن در ایران اخذ شده است. این کتاب مقالات و تصاویر بیشتری نسبت به کتاب قبلی دارد.
به گفته سالاری در آماده سازی این فرهنگنامه گروهی از مترجمان از جمله سلیمان فرهادیان، حسن سالاری، عسکر بهرامی، مهرداد تهرانیان راد، محمد کرامالدینی و علی آلمحمد و نیز مولفانی مانند یونس کرامتی و چند نفر دیگر نقش داشتهاند.
وی افزود: یک سوم کار به ناشر تحویل شده و یک سوم در دست ویرایش و یک سوم هم در دست ترجمه است.
سرپرست این دانشنامه گفت: ویراستاران و مشاورانی از مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی از جمله یونس کرامتی با من همکاری میکنند و کوشش میکنیم به نمایشگاه برسد. اما با توجه به اینکه قرار است کتاب در دو جلد و هر جلد حدود 450 صفحه و با تصویرهای بسیار چاپ شود، شاید کار تا مهر سال آینده به درازا بکشد.
سالاری درباره تفاوت این کتاب با کتابهای قبلیاش گفت: کارهای من یک تفاوت بنیادی با کارهای دیگری که در بازار هست دارد؛ اینکه من کتاب را فقط ترجمه نمیکنم ، بلکه بومیسازی میکنم یعنی مقالههایی به آنها میافزایم. دیگران هم که چنین کارهایی را آغاز کردهاند پس از انتشار دانشنامه کلید دانش بود و من خوشحالم که انگیزه خوبی ایجاد کردهام.
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