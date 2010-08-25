آمادگی نیروهای بهداشتی شرق کشور برای مقابله با شیوع وبا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طباطبایی در جلسه کمیته بهداشت و درمان ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه گفت: در طول 6 سال گذشته اقدامات پیشگیرانه و کنترلی لازم در جهت مبارزه با التور در استان انجام شده به طوری که در این مدت یا مبتلا به وبا در استان نداشته‌ایم یا تعداد محدودی مبتلا شده‌اند.

وی افزود: سال گذشته نیز تعداد 13 نفر در نقطه صفر مرزی "هنگ پشامگ" شهرستان "سرباز" به التور مبتلا شده بودند که به سرعت تحت درمان قرار گرفتند.

طباطبایی با اشاره به اینکه 700 روستا در استان فاقد شبکه آب شرب هستند و به صورت سیار به آنها آبرسانی می‌شود، تاکید کرد: آلودگی رودخانه یا قنات به میکروب وبا می‌تواند منجر به ابتلای ساکنان چند روستا به این بیماری شود که البته آموزشهای لازم به ساکنان این روستاها ارائه شده است.

وی همچنین به استقرار پایگاههای اورژانس در نقاط مرزی که احتمال ورود اتباع پاکستانی وجود دارد، اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تشکیل جلسات و کارگروههای مختلف، تمهیدات لازم را جهت اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه اندیشیده است.

همچنین مهندس شایان فر رئیس مرکز بازسازی حوادث و سوانح غیرمترقبه استان سیستان و بلوچستان در این جلسه اقدامات سامانه بهداشت و درمان استان در پیشگیری از بیماری وبا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این استان با شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاص، مستعد بروز برخی حوادث پیش‌بینی نشده است.

وی به وقوع بارندگیهای سیل‌آسا در سال 1383 در کشور پاکستان و تبعات منفی آن برای استان سیستان و بلوچستان اشاره و تصریح کرد: وقوع این گونه بارندگیها و طوفانهای حاره‌ای در کشورهای همسایه، موجب بروز برخی مشکلات در کشور ما نیز شده که خوشبختانه با کسب تجربه از حوادث قبلی و رفع مشکلات، زیرساختها برای رفع به موقع حوادث احتمالی فراهم شده است.

شایان فر ادامه داد: در پی وقوع سیل اخیر در پاکستان و پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر خطر بروز وبا در این منطقه، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی خوب و مناسبی توسط دستگاههای ذیربط از جمله سامانه بهداشت و درمان استان صورت پذیرفت به طوری که تاکنون حتی یک مورد گزارش مبنی بر ابتلا به بیماری وبا در استان گزارش نشده است.

وی تاکید کرد: در صورت نیاز تمامی امکانات خدماتی و بهداشتی ادارات، ارگانها و نهادهای دولتی جهت انجام اقدامات کنترل بیماریها و حوادث طبیعی و غیرطبیعی به کار گرفته می‌شود.

در ادامه این جلسه دکتر امیرآبادی، مسئول بیماریهای منتقله از آب و غذای مرکز بهداشت استان گفت: اجرای طرحهای مداوم بازآموزی بهورزهای خانه‌های بهداشت روستایی و نیز تاکید بر انتقال آموخته‌ ها به خانواده‌های روستایی در رابطه با بیماریهایی مانند التور، توزیع کلر 1 درصد جهت ضدعفونی آب در تمامی روستاهایی که آبرسانی در آنها به صورت سیار انجام می‌شود، شناسایی اتباع بیگانه و انجام نمونه‌گیری و آزمایشات تشخیصی دیگر جهت درمان بیماریهای واگیر از جمله اقداماتی است که در چند سال گذشته با هدف کنترل بیماریهایی مانند التور انجام شده و این امر موجب کاهش چشمگیر مبتلایان به اینگونه بیماریها به خصوص در جنوب استان گردیده است.