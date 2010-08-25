وب مرد! / در جستجوی قاتلان وب

به گزارش خبرگزاری مهر، وایرد در این دو مقاله نوشته است: در حالی که استفاده از اینترنت به رشد خود ادامه می دهد، وب که همه ما آن را با مرورگرها می گردیم کمتر از همیشه خود را نشان می دهد. این افت به دلیل توسعه متدهای جدید دسترسی به شبکه مثل "برنامه های جانبی" (App) است که تلفنهای همراه هوشمند و لوح- رایانه ها (تبلت ها) را استعمار کرده اند.
عصر اینترنت که از طریق مرورگرها (برنامه هایی که برای مشاهده صفحات html مثل اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس استفاده می شوند) دیده می شد پر هرج و مرج، خلاق، رایگان و کمی سازمان ستیز بود اما مرورگرها امروز جای خود را به دنیای برنامه های جانبی داده اند که نظام مندتر و کاربردی تر هستند اما باید توسط کسی مورد پذیرش قرار گیرند، پس از ثبت نام باید بارگذاری شوند و اغلب پولی هستند.
اندرسون برای تائید اینکه وب مرده است مقاله خود را برپایه یک سری از اطلاعات آماری و ملاحظات شخصی نوشته است.
برپایه نمودارهای شرکت سیسکو، پهنای باندی که صرف استفاده از وب شده است نسبت به سایر پروتکلها به طور ثابت رو به کاهش است به طوری که در سال 2010 پهنای باند استفاده شده برای وب تنها به 23 درصد از کل پهنای باند محدود شد که خود این میزان هم صرف ورود و استفاده از سایتهای اشتراک گذاری محتویات آنلاین (سایتهایی چون ای- میول و تارنت) می شود. بیش از 50 درصد از این اشتراک گذاریها مربوط به بارگذاری فیلم است.
هرچند که نویسنده این مقاله با ارائه این آمار و ارقام باید بپذیرد که وب در حقیقت تنها بخش کوچکی از اینترنت است و اینترنت و وب دو چیز مختلف هستند که باید به عنوان دو واقعیت مجزا درک شوند.
انقلاب واقعی دوران ما، ساختار اینترنت است که بر روی آن وب ایجاد شده اما وب تنها نقطه کوچکی از تکامل دنیای دیجیتال و نه نتیجه و یا تنها راه دسترسی به آن است.
اندرسون سپس با تغییر زاویه دید به آینده، سرنوشت وب را هم با ورود به اینترنت از راه تلفنهای همراه به تصویر کشیده و نوشته است که پس از ورود به اینترنت از راه رایانه های رومیزی آینده زمان رشد رو به گسترش سکوهای متحرک رایانه های قابل حمل مثل لپ تاپها، تبلتهایی چون "آی- پد"، کتابهای الکترونیکی چون "کیندل"، کنسول بازیهای ویدیویی مجهز به سیستمهای اتصال تک کاره (ایکس باکس لایو، شبکه پلی استیشن) و مراکز چندرسانه ای قابل اتصال به تلویزیون خواهد رسید.
امیدهای باقیمانده به وب از توسعه روبه رشد در html 5 پاسخ داده می شوند. درحقیقت html 5 در تلاش است که احتمال تعاملات کاربران با صفحات وب را افزایش دهد و بتواند حداقل بخشی از شکاف ایجاد شده با دنیای برنامه های جانبی را پر کند.
پس از 18 سال که در آن تنها مدل تجاری ممکن، فروش از راه تبلیغات بوده است، اکنون جبهه دیگری گشوده شده است که درآمدزایی بیشتری دارد و دو شخصیت اصلی این سناریوی درآمدزا "استیو جابز" و "مارک زاکربرگ"، بنبانگذاران اپل و فیس بوک هستند.
مقاله یک روزنامه آنلاین وزنی صدها برابر کمتر از یک حجم یک فیلم دارد اما این بدان معنی نیست که مردم زمان بیشتری را به فیلم اختصاص دهند.
جلد مجله وایرد و این تیتر پر سر و صدا در شرایطی نوشته شده است که هنوز هواداران مرورگرها در مقابل حامیان برنامه های جانبی به شدت مقاومت می کنند. بنابراین می توان گفت که "وب (هنوز) نمرده است."
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