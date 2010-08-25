وب مرد! / در جستجوی قاتلان وب

به گزارش خبرگزاری مهر، وایرد در این دو مقاله نوشته است: در حالی که استفاده از اینترنت به رشد خود ادامه می دهد، وب که همه ما آن را با مرورگرها می گردیم کمتر از همیشه خود را نشان می دهد. این افت به دلیل توسعه متدهای جدید دسترسی به شبکه مثل "برنامه های جانبی" (App) است که تلفنهای همراه هوشمند و لوح- رایانه ها (تبلت ها) را استعمار کرده اند.

عصر اینترنت که از طریق مرورگرها (برنامه هایی که برای مشاهده صفحات html مثل اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس استفاده می شوند) دیده می شد پر هرج و مرج، خلاق، رایگان و کمی سازمان ستیز بود اما مرورگرها امروز جای خود را به دنیای برنامه های جانبی داده اند که نظام مندتر و کاربردی تر هستند اما باید توسط کسی مورد پذیرش قرار گیرند، پس از ثبت نام باید بارگذاری شوند و اغلب پولی هستند.

اندرسون برای تائید اینکه وب مرده است مقاله خود را برپایه یک سری از اطلاعات آماری و ملاحظات شخصی نوشته است.

برپایه نمودارهای شرکت سیسکو، پهنای باندی که صرف استفاده از وب شده است نسبت به سایر پروتکلها به طور ثابت رو به کاهش است به طوری که در سال 2010 پهنای باند استفاده شده برای وب تنها به 23 درصد از کل پهنای باند محدود شد که خود این میزان هم صرف ورود و استفاده از سایتهای اشتراک گذاری محتویات آنلاین (سایتهایی چون ای- میول و تارنت) می شود. بیش از 50 درصد از این اشتراک گذاریها مربوط به بارگذاری فیلم است.

هرچند که نویسنده این مقاله با ارائه این آمار و ارقام باید بپذیرد که وب در حقیقت تنها بخش کوچکی از اینترنت است و اینترنت و وب دو چیز مختلف هستند که باید به عنوان دو واقعیت مجزا درک شوند.

انقلاب واقعی دوران ما، ساختار اینترنت است که بر روی آن وب ایجاد شده اما وب تنها نقطه کوچکی از تکامل دنیای دیجیتال و نه نتیجه و یا تنها راه دسترسی به آن است.

اندرسون سپس با تغییر زاویه دید به آینده، سرنوشت وب را هم با ورود به اینترنت از راه تلفنهای همراه به تصویر کشیده و نوشته است که پس از ورود به اینترنت از راه رایانه های رومیزی آینده زمان رشد رو به گسترش سکوهای متحرک رایانه های قابل حمل مثل لپ تاپها، تبلتهایی چون "آی- پد"، کتابهای الکترونیکی چون "کیندل"، کنسول بازیهای ویدیویی مجهز به سیستمهای اتصال تک کاره (ایکس باکس لایو، شبکه پلی استیشن) و مراکز چندرسانه ای قابل اتصال به تلویزیون خواهد رسید.

امیدهای باقیمانده به وب از توسعه روبه رشد در html 5 پاسخ داده می شوند. درحقیقت html 5 در تلاش است که احتمال تعاملات کاربران با صفحات وب را افزایش دهد و بتواند حداقل بخشی از شکاف ایجاد شده با دنیای برنامه های جانبی را پر کند.

چه کسی وب را کشت؟

زمانی که مرگی وجود دارد همیشه علتی در پشت آن هست. اندرسون و وولف از راههای مختلفی قاتل این داستان را پیدا می کنند.



اندرسون در مقاله خود نشان می دهد که کاربر و در حالت کلی تر انسان برپایه طبیعت راحت طلبی خودش استفاده از برنامه های جانبی را به وبگردی به سبک قدیم ترجیح داد. اگر تا چند سال قبل پرداخت پول برای سرویسهای روی اینترنت عجیب به نظر می رسید اکنون کیفیت سرویس به عنوان یک بخش مهم در رشد علاقه مردم به استفاده از آن شناخته می شود.

اما به اعتقاد وولف، مرگ وب تقصیر انتقام گیری ایجاد کنندگان محتویات روی وب شامل شرکتهای انتشاراتی، تهیه کنندگان موسیقی و فیلم و نرم افزارهای خانگی است.



پس از 18 سال که در آن تنها مدل تجاری ممکن، فروش از راه تبلیغات بوده است، اکنون جبهه دیگری گشوده شده است که درآمدزایی بیشتری دارد و دو شخصیت اصلی این سناریوی درآمدزا "استیو جابز" و "مارک زاکربرگ"، بنبانگذاران اپل و فیس بوک هستند.

به طوری که امروز به جای ساختار گوگل که در آن کاربر با انجام یک جستجو بین سایتهای مختلف گردش می کند، فیس بوک لینکهایی را به کاربر ارائه می دهد که به اعتقاد بسیاری از وبگردان این لینکها به معنی خود "شبکه" هستند.

"آی- تیونز" و AppStore اپل نیز امکان خرید محتواها را برای دستگاههای خود تنها از طریق یک فروشگاه واحد فراهم می کنند. در حقیقت اپل دستگاههای خود را به گونه ای طراحی کرده است که کاربر به هیچ روش دیگری قادر نخواهد بود محتواهای مورد نظر خود را تهیه کند و بنابراین چاره ای به جز پرداخت و خرید از طریق این دو سایت ندارد.

انتقادات

با انتشار تیترهایی از این دست بر روی یک مجله معتبر متخصص در عرصه انفورماتیک، نمی توان انتظار واکنشهای چندان خشنی را داشت. اما پس از انتشار این مقالات بر روی وایرد، بسیاری از وبلاگ نویسان فعال در این بخش با اظهارات اندرسون مخالفت کردند.

بخش مهمی از انتقادات می تواند بر پایه اطلاعاتی باشد که اندرسون برای اثبات مرگ وب از آنها استفاده کرده است.

در حقیقت نمودارهای سیسکو درصد ترافیک را بر روی کل شبکه نشان می دهند. این آمارها می تواند خوانندگان کم توجه را به خطا بیندازند به طوری که "مصرف" وب رو به کاهش نیست و حتی رو به رشد است. تنها تفاوت، مربوط به استفاده از پروتکلهای دیگری است که اغلب در قالب یک صفحه وب (برای مثال یوتیوب) بیش از همیشه رو به رشد هستند.

بخش دیگری که انتقادات را به سوی خود کشانده است انتخاب مصرف پهنای باند به عنوان پارامتری برای تاکید بر مرگ وب است.



مقاله یک روزنامه آنلاین وزنی صدها برابر کمتر از یک حجم یک فیلم دارد اما این بدان معنی نیست که مردم زمان بیشتری را به فیلم اختصاص دهند.