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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۶

کارشناس موسسه بروکینگز :

جنگ در خاورمیانه تنها به نفع القاعده تمام می شود

جنگ در خاورمیانه تنها به نفع القاعده تمام می شود

مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در آمریکا بروز جنگی دیگر در خاورمیانه را تنها به نفع گروه تروریستی القاعده می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "بروس ریدل" کارشناس ارشد این مؤسسه در مطلبی با عنوان " القاعده در صدد راه اندازی یک جنگ است" با بهره برداری از بیانیه اخیر "سعید الشهری" فرمانده نیروهای القاعده در یمن برای حمله به رژیم اسرائیل، این پرسش را مطرح می کند که چرا این گروه تروریستی بدنبال جنگ در خاورمیانه است؟

ریدل در پاسخ به این پرسش به زعم خود می نویسد: دلیل این برنامه این است که القاعده تصور می کند اسرائیل دست به ماجراجویی علیه ایران خواهد زد و این امر پاسخ محکم ایران را در پی خواهد داشت.

در ادامه این مطلب در تشریح موضع ایران در قبال ماجراجویی رژیم اسرائیل آمده است: درصورت اقدام ماجراجویانه اسرائیل علیه ایران، تهران نیز علیه واشنگتن و تل آویو اقدام خواهد کرد. ایران به تاسیسات آمریکا در خلیج فارس حمله می کند و از همپیمانان منطقه ای خود کمک خواهد خواست تا اسرائیل و ایالات متحده را تحت فشار قرار دهند.

کارشناس مؤسسه بروکینگز با اشاره به اقدامات ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز در صورت مورد حمله قرار گرفتن می نویسد: این اقدامات از سوی ایران بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و این هرج و مرج ها و خشونت ها موقعیت آمریکا را در جهان اسلام متزلزل می کند و این روند فتح بابی برای بهره برداری القاعده از اوضاع نابسامان بوجود آمده خواهد بود.

وی در پایان اینگونه نتیجه می گیرد که در صورت بروز جنگ در خاورمیانه، بدرست و یا به غلط ایالات متحده برای آغاز یک جنگ دیگر مورد ملامت قرار می گیرد که این به نفع این کشور نخواهد بود.

کد مطلب 1139981

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