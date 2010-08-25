"کتابداری و خدمات کتابخانه های کودک" آموزش داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه در سه موضوع "کلیات"، "خدمات فنی" و "اطلاع رسانی" روزهای یکشنبه از ساعت 15 در سه بخش، هر بخش به مدت 40 ساعت در محل خانه کتابدار کودک و نوجوان برگزار می شود.

برنامه کارگاه براساس مطالعه و پژوهش در وضع موجود و با توجه به نیازها، اولویت ها و امکانات کتابخانه‌های آموزشگاهی و کتابخانه های عمومی کودک و نوجوان کشور و همچنین تجربه برگزاری ده کارگاه پیشین تدوین شده است.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می توانند تا 15 مرماه برای ثبت نام به دبیرخانه خانه کتابدار مراجعه کنند.

این دوره آموزشی که به صورت کارگاهی برپا خواهد شد در سطح نخست با موضوع "کلیات" از 18 مهر تا 21 آذر برگزار می شود. کارگاه سطح دو با موضوع "خدمات فنی" از 28 آذر تا اول اسفندماه و کارگاه سوم با موضوع "اطلاع رسانی" از 8 اسفند سالجاری تا دوم خرداد سال آینده میزبان شرکت کنندگان است.