محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مورد مسابقات جهانی احتمال هراتفاق و مواجه شدن با هرگونه مشکلی را پیش بینی می‎کردیم غیر از اینکه نتوانیم دو بازیکن کلیدی خود را در این بازی‎ها در اختیار داشته باشیم. بازیکنانی که در دو قهرمانی جام ملت‎های آسیا و بازی‏های المپیک حضوری تاثیرگذار داشتند.

مدیر سازمان تیم‏های ملی با تاکید بر اینکه مصدومیت مانع از همراهی صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق در مسابقات قهرمانی جهان شده است، تصریح کرد: وضعیت صمد به گونه‏ای است که اگر کمی فشار به خود بیاورد باید 6 ماه خانه نشین شود. آفاق هم اگرچه دوران نقاهت را طی می‏کند اما پزشکان وی را از تمرین سنگین و بازی منع کرده‎اند.

وی گفت: به طور یقین کارایی تیم ملی بسکتبال بدون این دو بازیکن در مسابقات جهانی پائین می‎آید اما چاره‎ای جز پذیرفتن آن نداریم چون برای ما ارزش‏های دیگری ملاک هستند.

مشحون سلامتی بازیکنان را مهمتر از هر مسئله دیگری عنوان کرد و یادآور شد: آینده این دو بازیکن به همین مسابقات جهانی ختم نمی‎شود. آنها باید تا چند سال دیگر در بسکتبال حضور داشته باشند. صمد و حامد علاوه بر مسابقات باشگاهی، بازی‎های آسیایی را هم در پیش دارند که احتمال قهرمانی ما در این بازی‎ها زیاد است. به خاطر این بازی‎ها و این قهرمانی احتمالی با مصدومیت آنها کنار می‎آئیم.

* آیا صمد نیکخواه بهرامی هم مانند حامد آفاق تیم ملی بسکتبال را در سفر به ترکیه همراهی می‎کند؟

مدیرسازمان تیم‏های ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال خبرنگار اظهار داشـت: این بسستگی به نظر خود صمد دارد. ما این آمادگی را داریم که صمد را راهی ترکیه کنیم. شرایط برای این کار مهیا است اگر خودش هم متمایل به سفر باشد. البته آفاق هم که ترکیه می‎آید حضوری در بازی‎ها ندارد. صرف همراهی برایمان مهم است.

* در غیاب صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال چه کسی خواهد بود؟

محمدرضا مشحون در پاسخ به این سوال گفت: نمی‏دانم! هیچ چیز معلوم نیست. فعلا کاپیتان نداریم تا اینکه با نظر مربیان تیم کاپیتان را معرفی کنیم. البته فکر نمی‏کنم این مسئله اهمیت زیادی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این پزشکان حامد آفاق را از همراهی تیم ملی بسکتبال در مسابقات قهرمانی جهان محروم کرده بودند. عصر روز سه شنبه نیز صمد نیکخواه بهرامی به دلیل مصدومیت با مخالفت پزشکان برای حضوردر این رقابت‏ها مواجه شد. مسابقات قهرمانی جهان از شنبه هفته آینده در ترکیه آغاز می‎شود.