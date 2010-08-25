محمدرضا مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مورد مسابقات جهانی احتمال هراتفاق و مواجه شدن با هرگونه مشکلی را پیش بینی میکردیم غیر از اینکه نتوانیم دو بازیکن کلیدی خود را در این بازیها در اختیار داشته باشیم. بازیکنانی که در دو قهرمانی جام ملتهای آسیا و بازیهای المپیک حضوری تاثیرگذار داشتند.
مدیر سازمان تیمهای ملی با تاکید بر اینکه مصدومیت مانع از همراهی صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق در مسابقات قهرمانی جهان شده است، تصریح کرد: وضعیت صمد به گونهای است که اگر کمی فشار به خود بیاورد باید 6 ماه خانه نشین شود. آفاق هم اگرچه دوران نقاهت را طی میکند اما پزشکان وی را از تمرین سنگین و بازی منع کردهاند.
وی گفت: به طور یقین کارایی تیم ملی بسکتبال بدون این دو بازیکن در مسابقات جهانی پائین میآید اما چارهای جز پذیرفتن آن نداریم چون برای ما ارزشهای دیگری ملاک هستند.
مشحون سلامتی بازیکنان را مهمتر از هر مسئله دیگری عنوان کرد و یادآور شد: آینده این دو بازیکن به همین مسابقات جهانی ختم نمیشود. آنها باید تا چند سال دیگر در بسکتبال حضور داشته باشند. صمد و حامد علاوه بر مسابقات باشگاهی، بازیهای آسیایی را هم در پیش دارند که احتمال قهرمانی ما در این بازیها زیاد است. به خاطر این بازیها و این قهرمانی احتمالی با مصدومیت آنها کنار میآئیم.
* آیا صمد نیکخواه بهرامی هم مانند حامد آفاق تیم ملی بسکتبال را در سفر به ترکیه همراهی میکند؟
مدیرسازمان تیمهای ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال خبرنگار اظهار داشـت: این بسستگی به نظر خود صمد دارد. ما این آمادگی را داریم که صمد را راهی ترکیه کنیم. شرایط برای این کار مهیا است اگر خودش هم متمایل به سفر باشد. البته آفاق هم که ترکیه میآید حضوری در بازیها ندارد. صرف همراهی برایمان مهم است.
* در غیاب صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی بسکتبال چه کسی خواهد بود؟
محمدرضا مشحون در پاسخ به این سوال گفت: نمیدانم! هیچ چیز معلوم نیست. فعلا کاپیتان نداریم تا اینکه با نظر مربیان تیم کاپیتان را معرفی کنیم. البته فکر نمیکنم این مسئله اهمیت زیادی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این پزشکان حامد آفاق را از همراهی تیم ملی بسکتبال در مسابقات قهرمانی جهان محروم کرده بودند. عصر روز سه شنبه نیز صمد نیکخواه بهرامی به دلیل مصدومیت با مخالفت پزشکان برای حضوردر این رقابتها مواجه شد. مسابقات قهرمانی جهان از شنبه هفته آینده در ترکیه آغاز میشود.
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