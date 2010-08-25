  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۷

گزارش علمی- تصویری /

تصاویر ماهواره‌های ناسا از سیل پاکستان

تصاویر ماهواره‌های ناسا از سیل پاکستان

ناسا تصاویری را منتشر کرده است که سه ماهواره این آژانس فضایی با دقت بسیار بالایی بروز سیل اخیر پاکستان را به تصویر کشانده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیل اخیر پاکستان موجب ویرانی بسیاری از مناطق این کشور شده است. به همین منظور آژانس فضایی آمریکا با استفاده از ماهواره های CloudSat (ماهواره ابر)، Aqua (آب) و Terra (زمین) تصاویر بسیار واضحی از دلایل بروز این سیل تهیه کرده و این تصاویر را بر روی سایت رسمی خود گذاشته است.

این تصویر که 18 اگوست گرفته شده است وسعت طغیان را داخل و اطراف شهر سکور در استان سند پاکستان نشان می دهد.
رودهانه ایندوس طولانی ترین رودخانه پاکستان در این تصویر به صورت یک خط مارپیچ عمودی است

تصویری از رودخانه ایندوس قبل و بعد از سیل
قبل از طغیان آب، پهنای این ردخانه به طورعادی حدود یک کیلومتر است و اما پس از سیل پهنای آن به 23 کیلومتر رسیده است

در این تصویر توده های سفید علت اصلی توفان و طغیان هستند

این تصاویر سراسر مناطق آسیب دیده پاکستان از سیل را قبل و بعد از طغیان آب نشان می دهند

تصاویر ماهواره Acqua نفوذ سیل را در سرزمینهای پاکستان نشان می دهد

کد مطلب 1140002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها