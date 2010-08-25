به گزارش خبرگزاری مهر، سیل اخیر پاکستان موجب ویرانی بسیاری از مناطق این کشور شده است. به همین منظور آژانس فضایی آمریکا با استفاده از ماهواره های CloudSat (ماهواره ابر)، Aqua (آب) و Terra (زمین) تصاویر بسیار واضحی از دلایل بروز این سیل تهیه کرده و این تصاویر را بر روی سایت رسمی خود گذاشته است.

این تصویر که 18 اگوست گرفته شده است وسعت طغیان را داخل و اطراف شهر سکور در استان سند پاکستان نشان می دهد.

رودهانه ایندوس طولانی ترین رودخانه پاکستان در این تصویر به صورت یک خط مارپیچ عمودی است

تصویری از رودخانه ایندوس قبل و بعد از سیل

قبل از طغیان آب، پهنای این ردخانه به طورعادی حدود یک کیلومتر است و اما پس از سیل پهنای آن به 23 کیلومتر رسیده است

در این تصویر توده های سفید علت اصلی توفان و طغیان هستند

این تصاویر سراسر مناطق آسیب دیده پاکستان از سیل را قبل و بعد از طغیان آب نشان می دهند

تصاویر ماهواره Acqua نفوذ سیل را در سرزمینهای پاکستان نشان می دهد