دادگاه های خانواده برای صدور رای از نظر مراکز مشاوره بهره می گیرند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس بررسی ادامه جزئیات لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند.

بر اساس این مقرر شد در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

همچنین مقرر شد مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه، مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را کتبا و مستدلا به دادگاه اعلام می کنند.

بر اساس تبصره ای مقرر شد دادگاه با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به صدور رای مبادرت کند مگر آنکه نظریه مزبور را بر خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه تشخیص دهد.