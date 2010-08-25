به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در جریان رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته ذبیح الله پورشیب عضو تیم ملی کاراته بعد از برگزاری رقابتهای انتخابی نسبت به حضور سیعد فرخی در وزن 84+کیلوگرم اعتراض کرد. وی به حدی عصبانی شده بود که دخالت نفرات حاضر در سالن نیز نتوانست او را آرام کند.

تمامی این اتفاقات در حالی رخ داد که علاوه بر پناهی رئیس فدراسیون، آقامیر، اصلانیان و جمشید سلیمی اعضای کمیته فنی فدراسیون کاراته و اصغر رحیمی دبیر ستاد بازیهای آسیایی نیز در سالن حضور داشتند و شاهد جریان فوق بودند.

فدراسیون کاراته قصد دارد جهت بررسی این اتفاقات و تعیین تکلیف نماینده وزن 84+ کیلوگرم ساعت 15 امروز جلسه ای را با حضوراعضای کادر فنی، کمیته فنی، نماینده کمیته ملی المپیک و رئیس و نایب رئیس فدراسیون تشکیل خواهد داد.

در صورتیکه نتیجه این جلسه کنار گذاشتن پورشیب باشد ، به احتمال فراوان دیدار انتخابی بین فرخی و بهنام تکلیف نماینده وزن 84+کیلوگرم ایران در بازیهای آسیایی را مشخص خواهد کرد.

پیش از این محمد قاسمی، امیرمهدیزاده و جاسم ویشگاهی جواز حضور در بازیهای آسیایی گوانجو را کسب کرده اند.