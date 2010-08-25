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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۴

آیت الله مجتهد شبستری:

بی اعتنایی به تکریم ارباب رجوع تیشه زدن به ریشه نظام است

بی اعتنایی به تکریم ارباب رجوع تیشه زدن به ریشه نظام است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: بی اعتنایی برخی از مدیران و کارکنان دستگاه های اداری به تکریم ارباب رجوع، تیشه زدن به ریشه نظام اسلام یاست.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی افزود: بی اعتنایی به تکریم ارباب رجوع باعث بدبینی مردم نسبت به کارگزاران و خادمان ملت می شود.

وی حرکت در مسیروحدت را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت:مدیران دستگاه ها در سطح ملی و محلی باید بیش از گذشته با وحدت حول محور ولایت فقیه حرکت کنند که موفقیت در گرو این راه است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، اخلاص در عمل، عمل صالح، حسن عمل و تقوا را چهار مولفه اصلی مدیریت در نظام اسلامی برشمرد و مدیران دستگاه های اجرایی را نسبت به رعایت این شاخص ها فراخواند.

وی نسبت به گسترش فرق ضاله، مکاتب انحراف، کانال های مبتذل ماهواره ای و پایگاه های اینترنتی معاند با نظام جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت:در مقابل حجم گسترده تهاجمات علیه کشورمان حرکت های صورت گرفته ناکافی است.

آیت الله مجتهد شبستری همچنین به نارضایتی برخی از مردم از چگونگی خرید ارزاق مورد نیاز در ماه مبارک رمضان اشاره و خاطر نشان کرد: باید حداقل در ماه مبارک رمضان کارهایی صورت می گرفت که رضایت مردم در تهیه اقلامی مانند گوشت و مرغ جلب می شد.

کد مطلب 1140025

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