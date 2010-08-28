زنگ انشاء در مقطع راهنمایی ساماندهی می شود

فاطمه قربان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تمهیدات آموزش دوره ابتدایی برای انشا نویسی حرفه ای در دانش آموزان و شناخت خلاقیتهای برتر آنان در نویسندگی گفت: درس انشاء دارای اهمیت بسیار بالایی است چرا که موجب تفکر و در نتیجه خلاقیت در دانش آموزان می شود اما متاسفانه در سالهای قبل نادیده گرفته شده است.

به تازگی دکتر غلامعلی حداد عادل نسبت به نادیده گرفتن انشاء نویسی در بین دانش آموزان ابراز نگرانی کرده بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: به عقیده من، انشاء از مهمترین دروسی است که اگر جدی گرفته شود می تواند در حل مسائل ریاضی به دانش آموزان کمک کند به همین دلیل برنامه هایی را برای جدی تر گرفتن این درس در دوره ابتدایی و به خصوص راهنمایی داریم.

قربان با بیان اینکه هم اکنون در دوره ابتدایی ساعتی به درس انشاء اختصاص ندارد، گفت: در این دوره دانش آموزان با جمله سازی و جمله نویسی آشنا می شوند و مانند گذشته زنگ انشاء در این دوره نداریم اما برای ساماندهی این درس در دوره راهنمایی برنامه هایی پیش بینی شده است.