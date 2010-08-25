توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد علی نیکبخت شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: باید تلاش شود با تطابق تولید و تقاضا بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد که در این راستا توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه وجود آمار و اطلاعات دقیق در بخش کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: علاوه بر این درصد ریسک بالا در بخش کشاورزی یکی از مواردی است که در بخش جذب سرمایه گذاری در این حوزه موثر است که اگر در بخش کشاورزی سرمایه گذار حضور یابد تولیدات به حدی خواهد رسید که دیگر نیازی به واردات نخواهد بود.

همچنین در ادامه جلسه رئیس جهاد کشاورزی استان فارس نیز بیان کرد: در هفته دولت در حوزه کشاورزی چندین پروژه با اعتباری بالغ بر 156 میلیارد ریال در استان فارس به بهره برداری می رسد.

مهرزاد خرد عنوان کرد: در این راستا چهار هزار و 732 نفر یا دارای اشتغال خواهند شد یا حفظ اشتغال قبلی را در پی خواهد داشت.