70 درصد گردش مالی داروخانه ها تا هفت ماه در بیمه ها می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدمهدی سجادی به مناسبت زاد روز حکیم زکریای رازی و روز داروسازی (پنجم شهریور) اظهارداشت: صنعت داروسازی کشور با توان تخصصی و نیروی انسانی کارآمدی که دارد می تواند در برابر تحریمها و فشارهای بین المللی ایستاده و به تولید داروهای جدید بپردازد.

وی افزود: تربیت نیروی دانش آموخته در رشه های جدید از جمله داروسازی بالینی، داروسازی صنعتی، سم شناسی، درمان شناسی و گیاهان دارویی در سالهای اخیر موجب شده تا مطالعات بالینی و تحقیقات بر روی داروهای جدید موجب پیشرفتهای بسیار چشمگیر صنعتی شود.

سجادی از صنعت، توزیع و داروخانه به عنوان سه ضلع مثلث دارویی کشور نام برد و گفت: تنها 10 درصد داروخانه های کشور دولتی بوده و به دلیل توزیع ناعادلانه دارو، بیشترین سهمیه را این داروخانه ها دریافت می کنند که این مسئله موجب می شود نه تنها بیماران دچار مشکل تهیه دارو شوند بلکه هدف تاسیس داروخانه های دانشگاهی که آموزش به دانشجویان و داروسازان است، تحت تاثیر قرار گرفته و به جنبه های گردش اقتصادی آن توجه شود.

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: عمده سرمایه گذاری در چرخه دارویی کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود که متاسفانه از حمایت کمتر دولتی برخوردار بوده و حتی قیمت گذاری آن به شدت دولتی تعیین می شود. در پی این مسئله گردش ریالی پایین در صنعت دارویی توزیع و داروخانه ، رقابت کم می شود.

وی با اشاره به اینکه 70 درصد گردش اقتصادی یک داروخانه در صندوق سازمانهای بیمه ای به مدت 5 تا 7 ماه نگهداری می شود، افزود: داروسازان در بسیاری از موارد مجبورند از نظام بانکی وام با سود بازپرداخت 24 تا 27 درصد دریافت کنند. از آنجا که متوسط سود دارو 15 درصد است باید طی مدت 6 ماه بین 12 تا 14 درصد سود به بانکها پرداخت کنند که این مسئله بسیاری از همکاران داروساز شاغل در داروخانه ها را با مشکلات شدید اقتصادی مواجه می کند.

مراسم گرامیداشت روز داروساز و تجلیل از داروسازان نمونه و پیشکسوت کشور، روز جمعه پنجم شهریور در برج میلاد برگزار می‌شود.