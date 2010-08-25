جزئیات انتخاب رشته کنکور کاردانی به کارشناسی/ آغاز انتخاب رشته از 7 شهریور

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی، ضمن اینکه در سایت اینترنتی این سازمان قابل دسترس خواهد بود، از ساعت 8 صبح روز شنبه 6 شهریورماه تا روز سه شنبه 9 شهریورماه نیز از طریق باجه مرکزی پست در هر شهرستان و در شهرستانهای بزرگ از طریق مناطق پستی در اختیار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته قرار داده می‌شود لذا داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مراکز پستی شهرستان و یا مناطق پستی محل اقامت خود و با پرداخت مبلغ 6 هزار ریال در مهلت مذکور، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: به داوطلبانیکه مجاز به انتخاب رشته‌ های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1389 شده‌اند توصیه می‌شود ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام کرده و کد رشته محل‌های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: پس از آن، کد رشته‌های انتخابی خود را در فرم پیش‌نویس درج و از صحت کد رشته محل های انتخابی اطمینان حاصل کنند سپس در محدوده زمانی که از ساعت 9 صبح روز یکشنبه 7 تا ساعت 24 روز سه شنبه 9 شهریورماه در نظر گرفته شده برای انتخاب رشته با وارد کردن شماره کارت اعتباری ثبت نام و شماره‌پرونده و یا شماره شناسنامه، کد رهگیری زمان ثبت‌نام و شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی، شماره پرونده و کد ملی، نسبت به ثبت کد رشته محلهای انتخابی و تکمیل فرم مذکور در مدت زمانی که در نظر گرفته شده است، اقدام کنند.

وی اظهار داشت: پس از تأئید نهایی رشته‌های انتخابی توسط داوطلب، رسید 14 کاراکتری توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد بدیهی است در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نشده است.

توکلی گفت: با توجه به اینکه کد محل‌های انتخابی درج شده در فرم انتخاب رشته اینترنتی پس از گرفتن تائیدیه به هیچ عنوان قابل تغییر و یا تعویض نیست لذا به داوطلبان توصیه می شود قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته‌های تحصیلی خود، جزئیات و اطلاعات مربوط به کد رشته‌های انتخابی را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.