14 پروژه بزرگ حوزه آب در آذربایجان شرقی در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی افزود: برای عملیات اجرایی این پروژه ها هفت هزار و 400 میلیارد تومان هزینه شده و تکمیل آن ها نیازمند سه هزار و 187 میلیارد تومان دیگر است.

وی با تاکید بر جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای اتمام سریع پروژه های آب آذربایجان شرقی، اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها 177 هزار هکتار از اراضی پایاب این طرح ها مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین گفت: در بخش راه وترابری نیز 23 پروژه در دست اجراست که آزادراه، بزرگراه، جاده اصلی و روستایی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه برای پروژه های یاد شده 850 میلیارد تومان تا کنون هزینه شده است، اظهار داشت: برای تکمیل 23 پروژه مزبور به دو هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

اشرف نیا همچنین به معرفی هفت هزار و 400 متقاضی مسکن مهر در شهرهای با جمعیت پائین تر از 25 هزار نفر به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت:مجموع متقاضیان مسکن مهر در این شهرها به هشت هزار و 704 نفر می رسد.

وی همچنین شمار متقاضیان معرفی شده به بانک برای دریافت تسهیلات مسکن مهر در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت به غیر از تبریز را 9 هزار و 870 نفر اعلام کرد و افزود:مجموع متقاضیان مسکن مهر در این شهرها نیز 17 هزار نفر بوده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی درباره وضعیت مسکن مهر تبریز نیز گفت: از این کلانشهر 42 هزار و 780 نفر تقاضای مسکن مهر کرده اند که قرارداد 33هزار متقاضی منعقد شده و 25 هزار متقاضی از بین ان ها برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام کرده اند.

اشرف نیا همچنین با بیان اینکه طی هفته دولت 605 پروژه عمرانی با صرف اعتباری افزون بر 892 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، افزود:192 پروژه از مجموع این پروژه ها ملی و 413 پروژه دیگر استانی است.