30 طرح بزرگ صنعتی همزمان با هفته دولت در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اباذری صبح چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اعلام این خبر افزود: این 30 طرح عمدتاً شامل محصولات لبنی، شیرین کردن و تصفیه آب آشامیدنی، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، در و پنجره پیش ساخته فلزی، بتن آماده بلوک دیواری و سقفی، قایق و قطعات فایبر گلاس، تولید آسفالت گرم و همچنین سرد خانه دو مداره می باشد.

وی بیان کرد: در هفته دولت با حضور مسئولان استانی این طرح های صنعتی در شهرستان های بندرعباس، بندر خمیر، بندر لنگه، بستک، پارسیان، میناب، سیریک وجزایر هرمز، ابوموسی وتنب بزرگ به بهره داری می رسد.

وی سرمایه گذاری انجام شده در طرح های مذکور را بیش از 224 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: هزینه های انجام شده با مشارکت بخش خصوصی و مساعدت دولت از محل اعتبارات بنگاه های اقتصادی زود بازده تامین شده است.

اباذری اظهار کرد: با بهره برداری از این 30 طرح، زمینه اشتغال بیش از420 نفر از جوانان جویای کار فراهم می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان با اشاره به بازدید دو روزه استاندار هرمزگان طی هفته گذشته از شهرک ها و نواحی صنعتی گفت: مجموعه مدیریت استان با بررسی و پایش مسائل و مشکلات واحد ها و پیگیری های مستمر می کوشند تا چرخه تولید در استان را با سرعت بیشتری به گردش در آورند.

اباذری ابراز امیدواری کرد که با پیگیری های انجام شده مسوولین استان و مساعدت های وزارت صنایع و معادن به زودی شاهد بهره برداری از چند پروژه ملی نیز خواهیم بود.