اعتراض نمایندگان به بررسی مجدد مواد حذف شده از لایحه خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده را پی گرفتند.

بر این اساس در حین بررسی ادامه این لایحه حسن ونایی نماینده مردم ملایر در مجلس اخطار اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی را مطرح کرد و با مخاطب قرار دادن علی لاریجانی رئیس مجلس افزود: شما از ذخایر اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستید و مواظب باشید با این لایحه ضربه فنی نشوید.

وی ادامه داد: فصل سوم این لایحه که مربوط به ازدواج است به موضوع ماده 23 پرداخته است که این در حالیست که این ماده پیش از این در بررسی کلیات لایحه حذف شده و بررسی آن در جزئیات با روح اصل 10 قانون اساسی مغایرت دارد.

ونایی ادامه داد: اصل 10 قانون اساسی خانواده را واحد بنیادی در نظام اسلامی می داند و تاکید می دارد همه برنامه ها و قوانین باید در جهت آسان سازی تشکیل خانواده و پاسداری از نهاد خانواده باشد.

نماینده ملایر با تاکید بر اینکه ماده 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده در مغایرت با این اصل قانونی است، از لاریجانی خواست تا اخطار مطرح شده را وارد بداند.

در ادامه جمشید انصاری نماینده مردم زنجان نیز با مطرح کردن اخطار خود فصل 23 را فصلی مناقشه برانگیز در لایحه حمایت از خانواده خواند و افزود: ماده 17 آیین نامه و بند یک ماده 21 به سوگند رئیس مجلس اشاره دارد و وظیفه شما در اجرای آیین نامه داخلی تکلیف می کند.

وی ادامه داد: در جلسه بیست و چهارم مجلس در تاریخ 19/4/87 کلیات لایحه حمایت از خانواده مطرح و به تصویب رسید این در حالیست که در این کلیات پس از بحث درباره مواد این لایحه با حذف ماده 23 و 24 و بند 4 ماده 53 موافقت شد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت.

انصاری با تاکید بر اینکه در توضیحات مخبر کمیسیون قضایی آمده بود که به دلیل مباحث بسیاری که بانوان متدینین و علما به کمیسیون ارائه داده بودند این دو ماده در نهایت حذف شد.

نماینده زنجان تاکید کرد: در آن زمان تصمیم مجلس به حذف این دو ماده بود و این موضوع نیز رای آورد.

وی گفت: این اقدام گندم کاری و جوفروشی است چرا که الان با بررسی مجدد مواد حذف شده اصل رای داده شده نمایندگان در شهریور 87 مخدوش می کنیم.

انصاری گفت: آن زمان بر اساس اصل 158 قانون اساسی اخطار دادم که 2 ماده جنجالی فوق توسط دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده و شما به عنوان ریاست مجلس فرمودید که من با آیت الله شاهرودی صحبت کردم و ایشان نیز در دو سه بندی که از سوی دولت به لایحه اضافه شده ملاحظاتی داشته اند اما با بقیه موارد لایحه موافق بودند.

لاریجانی در پاسخ به سخنان انصاری افزود: مواد 22 و 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده مواد مهمی است که از قبل هم مراجع در مورد آن بحث کرده اند و قوه قضائیه این مواد را به لایحه نیفزوده است بلکه این مواد از سوی دولت اضافه شده و مجلس هم می تواند آن را اضافه کند.

وی ادامه داد: در زمان حاضر هم ماده 23 عین مطالب گذشته نیست و از نظر موضوع متفاوت است بنابراین طرحش از نظر آیین نامه متفاوت است.

نماینده آستانه اشرفیه نیز در تذکری به مواد 21 و 23 این مواد را بر خلاف اصول 10، 19 و 20 قانون اساسی عنوان کرد.