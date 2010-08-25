عفو بین الملل خواستار توقف تجهیز نظامی عربستان از سوی انگلیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، سازمان عفو بین الملل در نامه خود اعلام کرده که عربستان سعودی از جنگنده های تورنادو در حمله به یمن استفاده کرده و از همین رو دولت انگلیس باید صادرات تسلیحات به ریاض را متوقف کند.

عفو بین الملل در ادامه از دولت انگلیس می خواهد تا تحقیقات گسترده ای را درباره استفاده از جنگ افزارهای انگلیسی در کشتار مردم یمن آغاز کند.

در این نامه آمده است : انگلیس باید مطمئن شود که هر گونه حمایت نظامی از عربستان بویژه در مورد جنگنده های تورنادو قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض نکرده باشد.

بر اساس این گزارش، در نوامبر سال 2009 میلادی عربستان سعودی وارد جنگ در شمال یمن شد و اقدام به بمباران برخی نقاط یمن کرد.

در دی ماه سال گذشته وزارت دفاع عربستان از کشته شدن 82 نظامی سعودی در درگیری با حوثی های یمن خبر داده بود.

ارتش یمن از 11 آگوست سال گذشته میلادی عملیات نظامی گسترده ای را بر ضد گروه مخالف الحوثی در استان صعده که همجوار عربستان است، آغاز کرد.

عربستان نیز از سوم نوامبر 2009 به بهانه کشته شدن یکی از نیروهای گارد مرزی خود به طور مستقیم وارد جنگ یمن شد.