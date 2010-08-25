54 تن شیر یارانه ای به خراسان شمالی اختصاص یافت

محمد رضا کفاشی صبح چهارشنبه درگفتگو با خبرنگار مهر دربجنورد، افزود: در حال حاضر این مقدار شیر به 750 تن رسیده است .

وی قیمت شیریارانه تعیین شده از سوی دولت را 300 تومان اعلام کرد و اظهار داشت: ما توانستیم توزیع مقدار شیر تعیین شده را افزایش دهیم و در عوض قیمت آن را نیز افزایش داده ایم.

وی گفت: پایداری تنظیم بازار شیر بر مبنای رضایت تولید کنندگان است و اگر تولید کنندگان رضایت کافی از بازار فروش نداشته باشند مجددا تنظیم بازار دچار اختلال می شود.

کفاشی همچنین از کمبود تولید گوشت در خراسان شمالی خبر داد و گفت: جهاد کشاورزی تنها متولی عرضه گوشت است.

وی در خصوص قیمت گوشت در استان گفت: هم اکنون قیمت گوشت منجمد شده برزیلی هفت هزار و500 تومان، گوشت گرم گوسفندی 15 هزار تومان می باشد که این مورد با نارضایتی شهروندان مواجه است.

وی نبود دام گوشتی در استان وخشکسالی های اخیر را یکی از عمده دلایل اختلال در بازار عرضه گوشت دانست.

رئیس سازمان بازرگانی گرانی موجود در جامعه را نشأت گرفته از افزایش ضایعات در تولید اعلام کرد و اظهار داشت: هنگامی که تولید کننده در تولیداتش ضایعات حاصل می شود جبران مشکلات مالی خود را بر دوش مردم می اندازد.

وی افزود: دولت باید طرحهای نوینی را در خصوص کاهش ضایعات به تولید کنندگان ارائه دهند.

کفاشی در بخش دیگری از سخنان خود به هفته دولت اشاره کرد و گفت: در طی این هفته مقرر شده با همکاری اصناف 14 غرفه واحد صنفی در محل شهربازی بجنورد به عرضه کالا اقدام شود.

وی خدمات این غرفه ها را شامل عرضه کالا و خدمات، افتتاح فروشگاه های بزرگ، افتتاح تعاونیهای صنفی، ویزیت رایگان، ثبت نام آموزش امداد و نجات به صورت رایگان اعلام کرد.

