بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت استقلال در آستانه بازی مقابل سپاهان گفت: برای موفقیت در این مسابقه، بازی مقابل نفت و اتفاقات آن را فراموش کرده‌ایم. تمام تمرکز خود را برای بازی روز جمعه و نتیجه‌گیری مقابل سپاهان گذاشته‌ایم. حریف ما یکی از تیم‌های قدر لیگ است که مهره‌های بسیار خوب و کادر فنی خوبی دارد. با این حال دنبال امتیاز گرفتن از سپاهان هستیم.

مربی تیم فوتبال استقلال تهران در مورد اینکه گفته می‌شود دو تیم نتایج دور از انتظاری گرفته‌اند، اظهار داشت: نمی‌توانیم این دو تیم را با هم مقایسه کنیم چرا که سپاهان تیم پرمهره‌تری است و شرایط ما با این تیم فرق می‌کند. در هر صورت کاری به این مسائل نداریم و برای گرفتن 3 امتیاز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی در خصوص تغییرات احتمالی در ترکیب، تصریح کرد: با توجه به بازگشت 4 بازیکن صددرصد برای این بازی تغییراتی خواهیم داشت و نفرات اصلی خود را به طور کامل در اختیار داریم.

فریبا در مورد بازیکنان خارجی تیم و عملکرد ضعیف آنها، گفت: بازیکنان خارجی ما مثل بازیکنان ایرانی در بازی مقابل نفت عملکرد ضعیفی داشتند. مگر بازیکنان ایرانی چه کار کردند که این 3 نفر انجام ندادند؟ آنها بد نبودند اما طبیعتا باید بهتر از این بشوند.

حضور قلعه‌نویی و برخی بازیکنان فصل پیش استقلال در تیم سپاهان باعث بالارفتن حساسیت این بازی شده است. فریبا در این خصوص، گفت: حساسیت با این شرایط کاملا طبیعی است اما این موضوع اینقدر هم حساس نیست که مسئله‌ای دردسرساز باشد. در همین زمینه از تماشاگران خود خواسته‌ایم که احترام تیم حریف و بازیکنان آنها را حفظ کنند و حرمت‌شکنی نکنند.

دیدار دو تیم فوتبال استقلال تهران و سپاهان اصفهان از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر جمعه شب از ساعت 21:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.