نفرات اعزامی جودو به ژاپن و قزاقستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی جودو طی روزهای دوم و سوم مهرماه در آلماتی برگزار خواهد شد و امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن محسوب می شود. نفراتی که فرصت حضور در رقابتهای جهانی ژاپن را پیدا نمی کنند به جام جهانی در قزاقستان اعزام خواهند شد.

آرش میراسماعیلی که مدتهاست در اردوی تیم ملی حضور داشته و تمرینات خود را برای بازگشت به صحنه مسابقات آغاز کرده، در جام جهانی قزاقستان به روی تاتامی خواهد رفت. علاوه بر میراسماعیلی، ذکریا مرادی ، قنبرعلی قنبر، حامد ملک محمدی، مسعود جلیلوند، جواد محجوب و محمد حسن زاده هم به این رقابتها اعزام خواهند شد.

با توجه به لیست نفرات اعزامی به قزاقستان، به نظر می رسد محسن غفار، علی معلومات، محمد جمالی و محمدرضا رودکی راهی رقابتهای جهانی ژاپن خواهند شد. فدراسیون جودو تاکنون اسامی نفرات اعزامی به توکیور را رسما اعلام نکرده است.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان از 22 شهریورماه در توکیو آغاز خواهد شد.