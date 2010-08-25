78 درصد مصرف برق تبریز مربوط به مشترکان خانگی است

علی‌اکبر برقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز یادآور شد: واحدهای مسکونی که بالاتر از الگوی مصرف از برق استفاده کنند به ازای مصرف بیشتر، قیمت هرکیلووات مصرفی آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در تشریح محاسبه برق مصرفی در زمان هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: در واحدهای مسکونی رعایت کننده الگوی مصرف قیمت هرکیلووات برقی که مصرف می‌شود به مراتب پایین‌تر از واحدهای مسکونی پرمصرف محاسبه می‌شود.

برقی مقدم ادامه داد: همچنین واحدهایی که بالاتر از الگوی مصرف از برق استفاده کنند به ازای مصرف بیشتر، قیمت هرکیلووات مصرفی آنها به صورت پلکانی افزایش پیدا خواهد کرد تا در ادامه به قیمت واقعی برق تولیدی برسد.

وی مصرف بهینه منابع از اهم مزایای هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به زوال‌پذیری منابع فسیلی تولید برق که امروزه سهم عمده‌ای در تولید برق دارند، هدفمندی یارانه برق می‌تواند تا حد زیادی در حفظ این منابع موثر باشد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تعالی فرهنگی را مهم‌ترین گام در اصلاح الگوی مصرف دانست و اظهار کرد: امروزه یکی از عوامل مهم و زیربنایی رشد و شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور، انرژی الکتریکی است.

برقی‌مقدم تاکید کرد: باید به سمت بهینه‌سازی مصرف به ویژه در موضوع حامل‌های انرژی برویم چرا که مصرف غیرضروری در حامل‌های انرژی به اقتصاد کشور آسیب می‌زند و بازار جهانی ما را آسیب‌پذیر می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توزیع لامپ‌های کم ‌مصرف طی سال گذشته در پیک شب، مصرف در حوزه توزیع برق تبریز 27 مگاوات کاهش یافت اما در پیک روز به دلیل استفاده از کولر‌های گازی و رعایت نکردن زمان و الگوی مصرف با 13 مگاوات افزایش رو‌به‌‌رو بودیم.

وی اظهار داشت: برق تبریز بر اساس نیاز مشترکان در سال 88 به احداث و توسعه بیش از 182 کیلومتر خط فشار ضعیف و متوسط هوایی همچنین 130 کیلومتر خط فشار ضعیف و متوسط زمینی، احداث 33 دستگاه ساختمان پست، نصب 340 دستگاه ترانس هوایی و زمینی به ظرفیت 108 مگاولت آمپر اقدام کرده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، وضعیت برق‌رسانی به روستاهای زیرپوشش مدیریت برق تبریز را طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: افزایش تعداد مشترکان روستایی از 26 هزار و 655 به 60 هزار و 836 مشترک، افزایش طول خط شبکه فشار ضعیف، برق‌رسانی به 104 روستا از مجموع 147 روستای زیرپوشش و راه‌اندازی 10 دفتر برق روستایی به منظور خدمت‌رسانی سریع به مشترکان روستایی از اقدام‌های شرکت توزیع نیروی برق تبریز در 31 سال گذشته بوده است.