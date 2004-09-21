جمعي ازاعضاي خانواده ژيمناستيك درمقابل فرمانداري كرج تجمع كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" چندي پيش درپي مخالفت برگزاري جلسه ملاقاتي از سوي برخي ازمربيان، داوران و قهرمانان ژيمناستيك كرج با گل محمدي رئيس تربيت بدني اين شهرستان وبرخوردهاي نامناسب وي با تعدادي ازاين معترضين كه خواستاررسيدگي به وضعيت ژيمناستيك اين استان شده بودند، جمعي ازاعضاي خانواده ژيمناستيك استان كرج به همراه شاگردان واولياء خود درمقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند.

براساس اين گزارش اين تجمع با مساعدت مسوولان فرمانداري ونعمتي مشاوراجتماعي فرماندارپايان يافت وقراربراين شد تا نمايندگان معترضين درجلسه اي حضوري با رئيس هيات ژيمناستيك مسائل ومشكلات خود را مطرح كنند. ازهمين رو5 نفراز معترضين به نامهاي حسني، ادهمي، بابائي ودائمي به نمايندگي ازگروه در اداره تربيت بدني كرج حاضر شدند، ولي بار ديگر بابرخورد نامناسب ازسوي مسوولان هيات مواجه شدند وحتي معاون دفترامورمشترك هياتها صراحتا به اين نفرات اعلام كرد:" فرمانداري نمي تواند دستوربرگزاري جلسه بدهد، همانطوركه من نمي توانم درانتصاب بخشداردخالت كنم."

ازسوي ديگر تماسهاي مكررمعترضين با فرمانداري وحتي رايزني با سردارجلالي وخانم آجرلونمايندگان مجلس نيز نتوانست پاسخگوي مشكلات باشد وبدين ترتيب به دليل بي تفاوتي مسوولان تربيت بدني تيم كرج ازحضوردرمسابقات ژيمناستيك قهرماني كشورمان محروم ماند تا تلاش چندين ماهه قهرمانان اين استان بي نتيجه بماند.

جالب اينكه گل محمدي رئيس هيات تربيت بدني شهرستان كرج درپاسخ به تعدادي ازقهرمانان ووالدين ورزشكاران بازمانده ازمسابقات قهرماني كشوركه خواستارپاسخگويي دراين زمينه شده بودند اعلام كرد:" تا زماني كه بنده مسوول تربيت بدني كرج هستم ، وضع همين است كه هست."

معترضين كه ازتماسهاي مكرر با مسوولان ورزش كرج به نتيجه اي نرسيدند با تنظيم نامه اي خطاب به استاندارتهران خواستار رسيدگي به مشكلات ژيمناستيك استان كرج شدند كه هنوزاقدام خاصي دراين زمينه صورت نگرفته است.