ماموریت فدراسیون تیراندازی ساخت و ساز نیست

احمد سمایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تقریبا 20 درصد مراحل ساخت سایت اهداف پروازی المپیکی استان گیلان پیش رفته و امیدوارم با تامین اعتبارات تا پایان سال بتوانیم 80 درصد باقیمانده از این طرح را به اجرا دربیاوریم.

وی افزود: استاندار گیلان قول تامین اعتبار و کمکی به میزان مبلغ 175 میلیون تومان و شهرداری مبلغ 150 میلیون تومان را برای تکمیل این مجموعه به هیئت تیراندازی استان گیلان داده اند.

رئیس کمیته فنی، مهندسی و استاندارد فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: هر چند ما در برخی مواقع با عدم پرداخت به موقع این اعتبارات و کمک ها به تکمیل مجموعه های تیراندازی مشکل داشته ایم اما در تلاشیم تا این اعتبارات را دریافت کنیم و امیدوارم در ساخت این مجموعه چنین مشکلی پیش نیاید.

وی ادامه داد: در بخش تجهیزات فدراسیون تنها امکانات سالنهای اهداف ثابت را تامین خواهد کرد بنابراین تامین اعتبارات برای تجهیز امکانات این میدان پروازی برعهده تربیت بدنی استان گیلان خواهد بود.

سمایی تاکید کرد: ماموریت فدراسیون تیراندازی ساخت وساز سالنهای ورزشی نیست اما با توجه به اینکه پتانسیل خوبی برای رشد این رشته در کشور وجود دارد برای اینکه بتواند هرچه سریعتر زمینه گسترش تیراندازی را فراهم کند خود دست به ساخت وساز زده و اعتبارات آن را از بخش های مختلف تامین می کند.