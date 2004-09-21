برخي ازهياتهاي بسكتبال كشورمسووليت نمي پذيرند

حبيب دولتي زاده مسئول كميته انضباطي فدراسيون بسكتبال با بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار" مهر" اظهارداشت: چند باشگاه دسته اولي وليگ برتري سال گذشته بنا به دلايلي درصدي ازحقوق بازيكنان خود را پرداخت نكرده اند كه بازيكنان به اين جهت به كميته انضباطي فدراسيون بسكتبال شكايت كرده اند وكميته انضباطي هم درحال پيگيري است، اما اين وظيفه هيات استان مربوطه است كه طبق قوانين بايد موضوع را بررسي كرد وحكم صادركند وچنانچه حكم صادره ازسوي يكي ازطرفين مورد قبول واقع نشد، براي تجديد نظر بايد به كميته انضباطي فدراسيون بسكتبال ارجاع داده شود.

دولتي زاده افزود: متاسفانه دراين راستا برخي ازهياتها شانه اززيربارمسووليت خالي مي كنند وبه وظايف خود آگاه نيستند كه در هرصورت اگرازعهده مسووليت برنمي آيند، بايد ازمسوليت هيات بسكتبال صرف نظركرده وآنرا به فرد ديگري كه ازعهده وظايف برمي آيد، واگذاركنند.

مسوول كميته انضباطي فدراسيون درپايان اعلام كرد: چنانچه يك باشگاه سال گذشته باعنوان يك باشگاهي ديگردرسالجاري فعال كند، طبق قوانين بين المللي تمام بدهيهاي باشگاه گذشته را برعهده مي گيرد.