پیکر مهین شهابی تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تسییع پیکرزنده‌یاد مهین شهابی صبح امروز 3 شهریور با حضور خانواده شهابی و تعدادی ازهنرمندان وعلاقمندان برگزار شد. دراین مراسم هنرمندانی چون سعید نعمت‌الله، مهوش وقاری، عزت‌الله رمضانی‌فر، اصغر بیچاره، کاظم هژیر آزاد، جمشید جهانزاده، مهوش وقاری، حسن الیاسی، هرمز سیرتی، رضا بنفشه‌خواه، محسن حسینی، حسین چنگی و... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر ضمن تسلیت درگذشت شهابی گفت: جوانانی که امروزه مهین شهابی را درفیلم‌ها وسریال‌های تلویزیونی می‌بینند این هنرمند عرصه سینما، تئاتر وتلویوزیون ایران را به جا نمی‌آورند.

وی ادامه داد: مرحوم شهابی متولد 1315 بود که بعد از 74 سال خدمت درعرصه هنروفرهنگ از میان ما رفتند. هنرمندانی که در این مملکت به صورت خالصانه به فعالیت می‌پردازند بعد از فوتشان در تاریخ ، فرهنگ وهنر کشور ماندگار می‌شوند.

راد افزود: مرحوم شهابی فعالیت خود را با دوبلاژ آغاز کردند وسپس به گروه تئاتر آناهیتا پیوستند. من افتخار داشتم که در سه اثر با ایشان همکاری داشته باشم. شهابی هنرمند منحصر به فردی بود که با مشکلاتی که همه هنرمندان با آن دست به گریبان هستند 3 فرزند را به عرصه رساند که متاسفانه یکی از آنها فوت شدند. درگذشت مرحوم شهابی رابه خانواده محترم ایشان وهمه اهالی هنر تسلیت عرض می‌کنم.

در ادامه این مراسم آرزو شهابی دختر مهین شهابی ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری کشور ازعزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیما و خانه تئاتر ایران برای حمایت ورسیدگی به مرحوم شهابی تشکر کرد و گفت: از بعضی از هنرمندان گلایه دارم که چرا به دیدن هنرمندان و پیشکسوتان نمی‌آیند. البته ممکن است که تعدادی ازآنها مشغول فعالیت وبازی در پروژه‌های مختلف باشند اما از کارگردان‌ها وتهیه‌کننده‌ها تقاضا دارم که حداقل به آنها اجازه شرکت در این طور مراسم را بدهند.

در پایان مراسم پیکرزنده‌یاد مهین شهابی با همراهی هنرمندان وعلاقمندان به سوی قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد.