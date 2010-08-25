انگور ارگانیک در شرایط دیم در آذربایجان شرقی تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در تبریز، مهندس شاهرخ محسنی با بیان اینکه تولید محصول سالم بدون استفاده از سم و کودهای شیمیایی و با استفاده از نزولات آسمانی از طریق آبخوانداری و پخش سیلاب، بدون آبیاری از اهداف این طرح است، گفت: محصول سالم و ارگانیک به محصولاتی اطلاق می شود که ضمن برخورداری از خاک ارگانیک در تولید آن نیز از مواد هورمونی و شیمیایی در مراحل کاشت و داشت استفاده نشود.

وی با بیان اینکه میزان حداکثر نیترات و نیتریت قابل قبول برای انگور قابل مصرف در سطح دنیا بایستی کمتر از 50 واحد باشد افزود: این در حالیست که با انجام مراقبتهای لازم توانسته ایم این میزان نیترات و نیتریت در انگور را 4.45 واحد کاهش داده و به 6.4 واحد برسانیم.

محسنی با بیان اینکه از 500 هکتار از اراضی زیر کشت آبخوان تسوج 35 هکتار به پرورش 10 هزار و 500 نهال انگور اختصاص داده شده است، افزود: در کنار درختان مو، کاشت و استقرار درختان بادام، پسته، سنجد، انجیر، سرو، کاج و صنوبر با درصد زنده مانی 85 درصد در این طرح انجام پذیرفته است.

وی همچنین افزود: طرح آبخوان تسوج در سال 1375 با هدف انجام امور تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی پخش سیلاب به مساحت سه هزار هکتار و در سه کیلومتری تسوج از توابع شهرستان شبستر تأسیس شده که در کنار آن ایستگاه هواشناسی و کلیماتولوژی نیز ایجاد شده است.

محسنی با اشاره به اینکه این درختان از طریق هدایت بیش از نیم میلیون مترمکعب آب نزولات جوی به سفره های زیرزمینی آبخوان تسوج تغذیه می شوند، افزود: آبخوان تسوج سبب شده تا سطح آب چاه های بهره برداری کشاورزان در منطقه تسوج به میزان قابل توجهی بالا رود.

علی سامان، مسئول طرح تولید محصول سالم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه هدف این سازمان تولید و عرضه محصول سالم به مصرف کنندگان است، گفت: در صورتی که این طرح بتواند در سایر مناطق استان نیز عملیاتی شود می توان شاهد عرضه محصول سالم به مردم و مصرف کنندگان بود.

وی با اشاره به اینکه جهت استفاده از محصولات سالم و ارگانیک فرهنگ سازیهای لازم در جامعه صورت نپذیرفته است، افزود: محصولات سالم و ارگانیک به دلیل جثه کوچک، زیاد مشتری پسند نیستند و با توجه به اینکه مسئولیت ها در بخش تولید محصول سالم چه در تولیدات دامی و چه در تولیدات گیاهی متمرکز نیست لذا چنانچه شایسته این بخش بوده باشد از آن بهره برداری لازم صورت نپذیرفته است.

مسئول طرح تولید محصول سالم، با اشاره به اینکه هم اینک قسمت اعظم اراضی استرالیا، اراضی ارگانیک است، افزود: استفاده از سم و کودهای شیمیایی در سطح جهان خاصیت خود را از دست داده و به دلیل بهره گیری و استفاده غیرمجاز از سم و کودهای شیمیایی در داخل کشور صدور برخی از محصولات کشاورزی با مشکل روبرو شده است.

سامان استفاده از برچسب ارگانیک را فاکتور اساسی در فرهنگسازی و تولید بهینه محصولات سالم مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد: با ترویج و توسعه طرح کشت و تولید محصول سالم انگور در شرایط دیم در آبخوان تسوج و الگوگیری از آن می توان این طرح را در مناطق مختلف استان نیز گسترش داد.