بودجه مصوبات سفرهای استانی با بودجه سالانه مغایرت دارد

حجت الاسلام سید رضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دستاوردهای دولت دهم اظهار داشت: در مجموع عملکرد دولتهای نهم ودهم را بویژه در بخش اقتصاد و جذب سرمایه حداکثری برای ایجاد اشتغال، متوسط می دانم.

وی افزود: با توجه به درآمدهای بالای نفتی که دولت نهم و دهم از آن برخوردار بود جا داشت که کارهای زیربنایی و اساسی را در کشور بیش از پیش انجام می دادیم اما متاسفانه می بینیم که میزان بیکاری و حتی واردات کالاهای اساسی در کشورمان افزایش پیدا کرده است در حالیکه باید کاهش پیدا می کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه و در بیان ارزیابی سفرهای استانی دولت نیز عنوان کرد: انجام سفرهای استانی دولت را باید به دو قسمت تقسیم کرد که یکی اصل سفر می باشد که آن قطعا مطلوب است بطوریکه دولت به سراسر کشور سفر کند و همه نیازمندیها و ظرفیتهای استانهای کشور را از نزدیک مشاهده کند وبرای رفع نواقص و محرومیتها برنامه ریزی و اقدام عملی جدی انجام دهد.

وی اضافه کرد: اما مصوباتی که در این سفرها به تصویب هیئت دولت می رسد ضمن اینکه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای آنها با لوایح بودجه سالانه کشورهماهنگی ندارد، حتی موجب توقف بودجه های استانی نیز می شود.

اکرمی با تاکید براینکه سفرهای استانی بیشتر از انکه پروسه ای باشد پروژه ای است، گفت: بعنوان مثال در استان گلستان طرح های پتروشیمی که در دور اول سفر استانی رئیس جمهور مصوب شده بود هم اکنون کمترین کار ممکن برای آن انجام گرفته ولی طرح گاز رسانی به روستاها و شهرهای کوچک که آسانتر بوده است درحال انجام است.

وی ادامه داد: البته در سایر استانها از جمله استان مازندران هم وضع همینطور است بطوریکه نه تنها در بخش اشتغال مولد کاری صورت نگرفته حتی برای صنایع تبدیلی هم اقدامی نشده است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه وقتی نمایندگان گزارشی از حوزه های انتخابیه خود ارائه می دهند عمدتا از پروژه های دولت که از دور اول سفرهای استانی تاکنون به سرانجام نرسیده شکوه دارند، گفت: این درحالیست که باید برای انجام سفرهای استانی برنامه ریزی دقیقی کرد تا بتوان با اقدام عملی جدی تحولی را در درون استان مورد نظر بوجود آورد.

