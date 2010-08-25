سمینار تخصصی مروارید بدون صدف در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ هشتمین جلسه از سلسله جلسات آزاداندیشی سیاسی فرهنگی با عنوان مروارید بدون صدف با حضور دکتر روح افزا، استاد دانشگاه منچستر در قالب سخنرانی تخصصی و پرسش و پاسخ ، پنجشنبه چهارم شهریورماه از ساعت 15 و 30 دقیقه از سوی کمیته فرهنگی طرح بزرگ ضیافت اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت معلم در سالن شماره یک دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه در کرج برگزار می شود.

جشن بزرگ میلاد امام حسن مجتبی(ع) برگزار می شود



جشن بزرگ میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) امشب در مسجد امام علی(ع)دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.



جشن بزرگ میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) با هدف آشنایی دانشجویان سیره عملی و نظری امام حسن مجتبی(ع) امشب چهارشنبه سوم شهریورماه از سوی کمیته فرهنگی طرح ضیافت اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت معلم در مسجد امام علی(ع)دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

در جشن که امشب از ساعت 21 و 30 آغاز و تا 11 و 30 می شود و سخنرانی تخصصی با موضع زندگانی سیاسی و فرهنگی امام حسن(ع) ، اجرای تواشیرح و مولودی خوانی ، برگزاری مسابقات فرهنگی و دینی مختلف و متنوع از عمده ترین برنامه های این جشن بزرگ است.