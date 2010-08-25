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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

وزیر صنایع راهی ونزوئلا و بولیوی شد

وزیر صنایع راهی ونزوئلا و بولیوی شد

وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران بامداد چهارشنبه در پاسخ به دعوت همتایان خود عازم ونزوئلا و بولیوی در آمریکای جنوبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در دیدار از ونزوئلا ضمن افتتاح نمایشگاه توانمندی های صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با مقام های این کشور نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وزیر صنایع و معادن طی دو روز اقامت در ونزوئلا ضمن بازدید از پروژه های صنعتی و معدنی فعال در ونزوئلا با مدیران ، روسا و کارکنان ایرانی  بنگاه های صنعتی فعال در ونزوئلا دیدار و گفتگو خواهد کرد و پیشرفت پروژه ها را از نزدیک ارزیابی خواهد نمود.

جمهوری اسلامی ایران پروژه های متعددی در ونزوئلا دارد که از جمله آن ها کارخانه های ساخت تولید خودرو سواری سمند و پراید، سیمان سروآسول ، مونتاژ تراکتور، فراورده های لبنی ،‌ ساخت کشتی می باشد.

در دیدار وزیر صنایع و معادن از بولیوی، محرابیان ضمن دیدار با مقام های این کشور درباره پروژه های صنعتی و معدنی جدید رایزنی خواهد کرد.

کد مطلب 1140089

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