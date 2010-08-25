"فیلم نگار"95منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این شماره می خوانیم، معرفی فیلم های "ورود زنده ها ممنوع"، "سعادت آباد" و...، مطلبی با عنوان گفته هاو نکته‌های معاونت سینمایی، عناوین فیلمنامه‌های ثبت شده از تاریخ 21 تیر تا 20 مرداد ماه، مطالبی درباره فیلم های "بیداری رویاها"، "چهل سالگی"،"پسر آدم، دختر حوا" و "افراطی ها".

گزارش نگارش فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "تاوان"، روایت در "چهل سالگی" و نقد فیلمنامه این فیلم، نقد فیلمنامه "پسر آدم، دختر حوا"، یادداشتی تحت عنوان "تجربه تراژی مدرن"، به بهانه اکران "بیداری رویاها"، گفتگو با محمدرضا گوهری و سعید شاهسواری و مطلبی درباره پیمان قاسم خانی از دیگر مطالب سینمای ایران این شماره فیلم نگار است.

در بخش سینمای جهان این شماره، مطالبی درباره فیلم "شعبده باز"، معرفی فیلم های " آخرین بادافروز"، "حامی خواهر من"، " تیم-ای" و...، با مایکل آرنت درباره فیلمنامه "اسباب بازی 3"و مطالبی در باره این فیلم، گفتگو با رابرت هریس فیلمنامه نویس "نویسنده پشت پرده" و مطالبی در ارتباط با این فیلم، سکانسی از فیلمنام "دارو دسته اوباش در نیویورک"، نگاهی به فیلم مستند "خلیج"، چگونه فیلمنامه کوتاه بنویسیم، متن فیلمنامه "آقای دیدز به شهر می رود" و مطالبی درباره آن به چاپ رسیده است.