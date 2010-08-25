به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به بررسی اخلاق ارسطویی و تأثیر آن بر جهان فلسفه پس از او می‌پردازد.

تأثیر ارسطو در اندیشه اخلاقی متفکران متأخر خود بسیار ژرف بوده است. البته در دوران مدرن برخی از مؤلفه های اساسی تفکر اخلاقی ارسطو مانند غایت گرایی، واقع گرایی و… مورد انکار قرار گرفت.

در دهه های اخیر موج جدیدی از علاقه و اقبال به آثار و اندیشه های اخلاقی ارسطو ظهور کرده است. دیدگاه ارسطو درباره اخلاق در کتاب او با عنوان اخلاق نیکوماخوس منعکس شده است.

از نظر ارسطو سعادت انسان مانند هرچیز دیگر در شکوفایی ذات او نهفته است و براساس درک و تصوری که از شکوفایی ذات انسان داشته باشیم، ارزشهای اخلاقی را تعریف و شناسایی می کنیم.