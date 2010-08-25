91 درصد مردم کرمان شماره حساب اعلام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اصغر حسینی شب سه شنبه در نشست تحول اقتصادی کرمان گفت: با اطلاع رسانی دقیقی که در خصوص اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفت 91 درصد مردم استان کرمان تاکنون شماره حساب خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: طرح هفدمند سازی یارانه ها یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است و سومین طرح بزرگ اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب است که دو طرح گذشته به دلایلی به سرانجام نرسیدند.

حسینی گفت: در راستای اجرای این طرح طی سال گذشته همایش طرح هدفمند سازی یارانه ها در اکثر استانهای کشور برگزار شد اما متاسفانه این همایش در کرمان برگزار نشد که در این راستا تاوان سنگینی دادیم اما طی ماههای گذشته دوازده جلسه تحول اقتصادی در کرمان برگزار شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در ادامه این نشست افزود: اقدامات مناسبی در خصوص آگاه سازی جامعه در خصوص طرح هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفته است.

احمد سعیدی گفت: در مجموع حجم بالایی از تبلیغات در استان صورت گرفت که درنهایت منجر شد استان کرمان رتبه دوم کشور در خصوص اعلام شماره حساب یارانه ای را کسب کند.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات مصاحبه مطبوعاتی و استفاده از توان رسانه ها در این راستا بسیار تاثیر گذار بوده است.