موگادیشو بمباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که پایتخت سومالی امروز به طور متوالی بمباران شد.
در این بمباران تاکنون دستکم 5 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند.
تاکنون هیچ خبری درباره عاملان و دلایل این حملات گزارش نشده است.
شبکه تلویزیونی الجزیره از بمباران موگادیشو پایتخت سومالی و کشته و زخمی شدن 30 نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که پایتخت سومالی امروز به طور متوالی بمباران شد.
در این بمباران تاکنون دستکم 5 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند.
تاکنون هیچ خبری درباره عاملان و دلایل این حملات گزارش نشده است.
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