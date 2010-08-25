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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۶

خبر فوری/

موگادیشو بمباران شد

موگادیشو بمباران شد

شبکه تلویزیونی الجزیره از بمباران موگادیشو پایتخت سومالی و کشته و زخمی شدن 30 نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که پایتخت سومالی امروز به طور متوالی بمباران شد.

در این بمباران تاکنون دستکم 5 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند.

تاکنون هیچ خبری درباره عاملان و دلایل این حملات گزارش نشده است.

کد مطلب 1140099

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