موگادیشو بمباران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که پایتخت سومالی امروز به طور متوالی بمباران شد.

در این بمباران تاکنون دستکم 5 نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شده اند.

تاکنون هیچ خبری درباره عاملان و دلایل این حملات گزارش نشده است.