آثار و وصیتنامه شهدای گردان وحدت دانشگاه افسری امام علی(ع) منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم گلفام با اعلام این خبر افزود: شیران غرنده گردان وحدت، همان افسران دلیری بودند که پس از برگزاری مراسم فارغ التحصیلی با حضور فرمانده معظم کل قوا با آمادگی و اعتماد به نفسی بی نظیر در جبهه های جنگ با دشمن بعثی حضور یافته و تصاویر قدرت نمایی و رژه بی نظیر آنها در مجله دفاعی "جینز دیفنس" و دیگر رسانه های بین المللی آن زمان منتشر شد و روحیه بالا و اقتدار رزمندگان جوان ارتش جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشید.

گلفام همچنین تأکید کرد: از دانشجویان گردان وحدت، 180 نفر موفق شدند در سال 1364 از دانشگاه افسری امام علی(ع) فارغ التحصیل شوند که از میان آنان 30 نفر به فیض شهادت نائل شده، 12 نفر اسیر و تعداد زیادی نیز مجروح و جانباز شدند و 80 نفر از بازماندگان غیور این گردان نیز که بیشتر آنان جانباز و آزاده هستند در حال حاضر یا در سمتهای فرماندهی در یگانهای نیروهای مسلح مسئولیت دارند و یا در وزارتخانه ها و ارگانهای دولتی مشغول خدمت هستند.

وی افزود: گردان وحدتی ها در سال 1378 با گذشته یک دهه از پایان جنگ تحمیلی، گرد هم جمع شده و یاد و خاطره حماسه آفرینی های شهیدان والامقام این گردان در سالهای دفاع مقدس را زنده کردند.

این جانباز دوران دفاع مقدس تصریح کرد: بازماندگان گردان وحدت تحت عنوان "وحدت 60" در سالهای 81،82 و 86 با تشکیل گردهمایی هایی تصمیم گرفتند ضمن یادآوری خاطرات تلخ و شیرین خود از دوران جنگ تحمیلی با خانواده های معظم شهدای این گردان دیدار نمایند و تا کنون موفق شده اند از 22 خانواده شهید در شهرها و روستاهای دور و نزدیک کشورمان دیدار و دلجویی کنند که این حرکت معنوی در ارتقا روحیه خانواده شهدا بسیار تأثیر گذار بوده است.

سرهنگ گلفام در پایان گفت: ارتباط مؤثر با فرزندان شهدای گردان، چاپ سررسید، تقویم و تمبر یادبود، پیگیری جهت رفع مشکلات و کمبودهای خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان و برگزاری برنامه های فرهنگی- مذهبی با تشکیل "هیأت شهدای وحدت" از دیگر اقداماتی است که وحدتی ها به منظور پاسداشت یاد و خاطره حماسه آفرینی همرزمان خود در سالهای دفاع مقدس و ادامه راه پر برکت شهدا تدارک دیده اند.

برگزیده آثار، زندگی نامه و وصیت نامه شهدای والامقام گردان وحدت، به زودی در پایگاه اطلاع رسانی این گردان به آدرس اینترنتی www. vahdat60.ir منتشر خواهد شد.