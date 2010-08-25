مالیات پرداختی بنیادها و نهادها 237 درصد افزایش یافت

علی عسکری در گفتگو با مهر با اشاره به پیگیریهای سازمان امور مالیاتی کشور برای مالیات بنیادها و نهادها، گفت: این پیگیری ها نتیجه داده است، به نحوی که مالیات بنیادها و نهادها در 4 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 237 درصد رشد کرده، بنابراین این رشد نسبت به پیش بینی مالیات آنها در بودجه نیز رشد داشته است.

پیش از این مالیات بنیادها و نهادها همواره با عدم تحقق زیاد نسبت به مالیات پیش بینی شده برای آنها مواجه می شد، به نحویکه در سال گذشته نیز وضعیت مالیات بنیادها و نهادها اینگونه بود و کمتر از 50 درصد رقم مصوبه بودجه ای در این باره محقق شد.

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ساماندهی مالیات بنیادها و نهادها جلسات و رایزنی هایی را نیز با برخی از نهادها و بنیادها انجام داده بود که این کار منجر به پرداخت مالیات برخی از آنها شده بود، این سازمان مطرح کرده بود که به مرور وضعیت پرداخت مالیات آنها را ساماندهی خواهد کرد.

عسکری در بیان دلایل عدم تحقق مالیات بنیادها و نهادها مطرح می کند که معمولا در مجلس با برآوردهای صورت گرفته، مقداری به مالیات بنیادها و نهادها افزوده می شود که این برآوردها تا حدودی غیر واقعی است.

وی یکی دیگر از دلایل را اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی کشور با بنیادها و نهادها در بخش مالیات عنوان و بیان کرده بود: در برخی از موارد مطرح می کنند که مالیات در بخش خاصی مشمول ما نمی شود و دارای معافیت هستیم، اما سازمان امور مالیاتی مطرح می کند که در این بخشها نیز آنها مشمول مالیات هستند و مجوز شامل بخشهایی که توسط آنها مطرح می شود، نیست.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داده بود: به عنوان نمونه نیروهای نظامی که از مالیات معاف هستند، اگر در مواردی اقدام به تولید مثلا آسفالت و ماسه کنند و یا فروشگاه زنجیره ای احداث نمایند، دیگر این بخشها جزو کارهای نظامی نیست و مشمول مالیات خواهد بود.

ادامه پیگیریهای مالیات خانه‌های خالی

عسکری همچنین در مورد اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز گفت: این موضوع برای گنجاندن در اصلاحیه قانون مالیاتها مطرح شده است و سازمان آن را پیگیری می کند که اگر به نتیجه برسد حتما در این اصلاحیه مطرح خواهد شد.

به گزارش مهر، سازمان امور مالیاتی کشور در قوانین جدید مالیاتی به دنبال تعریف پایه ای معتبرتر از مالیات بر سرمایه برای دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی است. در مجموع این موضوع نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

اخذ مالیات از خانه های خالی در سال 81 از قانون مالیاتها حذف شد و در حال حاضر نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.