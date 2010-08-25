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۳ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

اختصاصی مهر /

تغییر رئیس دانشگاه اراک پس از 8 سال/ رئیس دانشگاه لرستان به اراک می‌رود

تغییر رئیس دانشگاه اراک پس از 8 سال/ رئیس دانشگاه لرستان به اراک می‌رود

رئیس دانشگاه لرستان با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست دانشگاه اراک منصوب شد تا دانشگاه اراک پس از 8 سال شاهد تغییر مدیریت باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی سرابی که ریاست دانشگاه لرستان را بر عهده داشت طی حکمی از سوی کامران دانشجو به سمت ریاست دانشگاه اراک منصوب شد.

ملک سلیمان مهرنجانی پیش از این به مدت 8 سال ریاست دانشگاه اراک را عهده دار بود که با حکم وزیر علوم از این سمت برکنار شد.

دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، جیرفت، تحصیلات تکمیلی کرمان، صنعتی شریف،‌ هنر، زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و پژوهشگاه پلمیر از مراکز آموزشی هستند که ریاست آنها در یک ماه اخیر تغییر کرده است.
کد مطلب 1140123

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