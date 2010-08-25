به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی سرابی که ریاست دانشگاه لرستان را بر عهده داشت طی حکمی از سوی کامران دانشجو به سمت ریاست دانشگاه اراک منصوب شد.

ملک سلیمان مهرنجانی پیش از این به مدت 8 سال ریاست دانشگاه اراک را عهده دار بود که با حکم وزیر علوم از این سمت برکنار شد.

دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، جیرفت، تحصیلات تکمیلی کرمان، صنعتی شریف،‌ هنر، زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و پژوهشگاه پلمیر از مراکز آموزشی هستند که ریاست آنها در یک ماه اخیر تغییر کرده است.