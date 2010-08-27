بی توجهی به عدالت در اقتصاد درمان/ بیشتر پزشکان درآمد متوسط به پایین دارند

دکتر مسعود مسلمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقتصاد درمان کشور دچار بیماری مزمن شده است. چون تنها نزدیک به 6 تا 7 درصد افراد جامعه پزشکی در اقتصاد درمان تاثیر گذار هستند و بقیه پزشکان از درآمد افراد متوسط به پایین جامعه برخوردارند و این نشان می دهد که اقتصاد درمان کشور بیمار است.

وی با تاکید بر اینکه عدالت در اقتصاد درمان کشور هنوز ایجاد نشده است، افزود: این وضعیت باعث می شود افرادی که قصد خدمت دارند، از ادامه کار دلسرد شده و در نتیجه به مشاغلی غیر از طبابت روی بیاورند که بسیار آسیب رسان است.

مسلمی فرد، از ساماندهی مراکز درمانی و اورژانس کشور به عنوان یکی از مسائل اساسی نظام سلامت نام برد و گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم به نقطه مطلوب برسیم تا مردم از رضایتمندی حداقلی برخوردار شوند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی با اعلام اینکه سرانه بهداشت و درمان کشور دچار نقص جدی است، ادامه داد: وقتی سرانه ها به سمت واقعی شدن حرکت نمی کند قطعا مراکز درمانی نمی توانند خدمات لازم را به بیماران ارائه دهند.

وی با انتقاد از مدیریت نظام سلامت کشور، افزود: متاسفانه نظام سلامت هنوز به نقطه بلوغ نرسیده که بتواند نیروی انسانی توانمند جامعه را مدیریت کند و در مسیر خدمت به مردم قرار گیرد.