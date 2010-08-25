بحث طولانی مجلس در موضوع ثبت ازدواج موقت / بررسی ناتمام ماند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده ماده 22 این لایحه را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بر اساس ماده 22 ثبت نکاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.

بر اساس این ماده در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.

نمایندگان در بررسی این ماده مباحث متعددی را مطرح کردند و به دلیل طولانی شدن بحث ها ادامه بررسی این ماده به جلسه بعد مجلس موکول شد و مجلس به رای گیری نرسید.

در آغاز بررسی این ماده فاطمه رهبر نماینده تهران در اخطار اصل 21 قانون اساسی تاکید کرد: مشکل ماده 22 این است که ثبت نکاح موقت با انقضای مدت یا بذل آن و در صورت بارداری زوجه الزامی می شود این در حالی است که اگر زوجه باردار شود برای تشخیص بارداری مدت زمان خاصی نیاز است و اگر قرار باشد مادر هویت و نسب جنین را تعیین کند این کار، کار دشوار و زمانبری خواهد بود بحث این است که حمایت از مادر در دوران بارداری به چه شکل خواهد بود و اگر زوج انکار کند چه وضعیتی پیش می آید.

لاریجانی این اخطار را وارد ندانست پس از وارد ندانستن این اخطار شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس در توضیحاتی برای آگاهی فاطمه رهبر نماینده تهران به عنوان کسی که اخطار به قانون اساسی داد و همچنین آگاهی عموم مردم یادآور شد: در حال حاضر تشخیص رابطه نسبی در زمان جنینی هم ممکن است و دشواری که مد نظر خانم رهبر بود وجود نخواهد داشت.

پس از این اخطار، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان پیشنهاد حذف ماده 22 را ارائه کرد.

وی تاکید کرد: مسئله ازدواج موقت در قرآن کریم تاکید شده و ما نیز طرفدار اجرای آن هستیم و اگر بتوانیم اجرای صحیح ازدواج موقت را داشته باشیم این بهتر از بی بند و باری و زنا است.

کواکبیان گفت: اما مسئله این است که چرا سری را که درد نمی کند می خواهیم دستمال ببندیم و آن را شکل قانونی ببخشیم . ما با این اقدام کاری می کنیم تا مردان بوالهوس و پولدار به طور رسمی به سمت ازدواج موقت رفته و از حمایت قانونی هم برخوردار شوند. من موافقم تا این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون برود.

وی یادآور شد: در تبصره این ماده تاکید شده آیین نامه را دولت بنویسد اگر قرار است آیین نامه ای نوشته شود بهتر است خودمان آن را تنظیم کنیم.

کواکبیان تاکید کرد: این ماده در لایحه حمایت از خانواده باعث فروپاشی خانواده هاست و نمی توان از آن به عنوان حمایت از خانواده یاد کرد زیرا باعث کاهش نرخ ازدواج دائم می شود.

پس از اظهارات کواکبیان علی اصغر یوسف نژاد در اخطار قانون اساسی یادآور شد که به تصویب رسیدن آیین نامه اجرایی این قانون توسط دولت خلاف قانون است و صرفا می تواند به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

لاریجانی این اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت. که مجلس با 123 رای موافق، 17 رای مخالف و 19 رای ممتنع از 195 رای حاضر با حذف عبارت" به تصویب هیئت وزیران " در تبصره ماده 22 موافقت کرد.

پس از این رای گیری محمد دهقان نماینده چناران در مخالفت با حذف ماده 22 که پیشنهاد کواکبیان بود گفت: آنچه در ماده 22 به آن پرداخته شده در خصوص حق فرد ثالث است و هیچ گاه ثبت عقد موقت قانونی نبوده است اما ما در ماده 22 محدودیتی ایجاد کردیم که اگر عقد موقت منجر به بارداری شد زوج موظف به ثبت شود.

علی ادیانی راد نماینده قائمشهر در مخالفت با دفاعیات دهقان از ماده 22 بر اساس اصل 40 قانون اساسی اخطار داد و گفت: در ماده 22 صرفا به حقوق فرد ثالث که فرزند حاصل از ازدواج موقت است توجه شده آیا در این ماده حقوق زن دائم و فرزندان آن هم دیده شده است؟

وی گفت: استدلال این است که ماده 22 را به شرع وصل می کنیم هیچ کدام از نمایندگان منکر این نیستند که ازدواج موقت حکم الهی است اما ما نسبت به این شیوه قانونگذاری ایراد داریم.

ادیانی گفت: از طرفی این ماده ضمانت اجرا هم ندارد زیرا بین زمان ازدواج موقت تا باردار شدن زوجه زمان مشخصی است و چه ضمانت اجرایی دارد که به خود زن و فرزند وی ضرری نرسد. همچنین نسب عدم ثبت ازدواج موقت ضرر به اصل خانواده و حریم شکنی نسبت به خانواده است.

پس از اظهارات ادیانی راد لاریجانی اخطار وی را وارد ندانست.

سپس نصرالله ترابی نماینده شهرکرد طی تذکری یادآور شد: ماده 22 دارای مشکل اساسی است زیرا اگر ازدواج موقتی منجر به بارداری شد و زوج فراری شد و یا فوت کرد وضعیت زوجه نامشخص خواهد بود بنابراین بهتر است عقد موقت از همان ابتدا ثبت شود.

به دلیل طولانی شدن بحث بر سر ماده 22 این ماده رای گیری نشد و لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرد ادامه بررسی این ماده و سایر مواد لایحه حمایت از خانواده به دلیل حضور وزیر بازرگانی در مجلس برای پاسخ به سئوال یک نماینده و نبود وقت به جلسه بعد مجلس موکول شود.